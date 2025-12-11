獨／工具機進口較去年翻倍 中精機老董：目前青黃不接、明年谷底回升

台灣工具機暨零組件11月進出口統計資料顯示，金屬成型工具機的11月進口金額699萬美元，較上個月成⾧42%，且1至11月進口累計金額為1.41億美元，較去年同期大幅增加92.2%，且第一大進口國是日本。對於何以進口會有大幅成長？工具機領導廠商台中精機董事長黃明和說，這些可能與航太和軍工需求有關，且在日元貶值較多下，新台幣兌日元一來一往匯率上有4成價差，造成國內廠商寧可買日本機台。

黃明和說，無可否認的是日本的工具機在精度和品質的穩定度上的確勝過台灣，5軸機和多軸機的成熟度有20多年了，在日元貶值下，國內廠商因而會買日本機台。不過，台灣這4、5年來逐步追上來，這1、2年5軸機的成熟度亦很好了，加上台灣廠商的售後服務快速且服務費比起日本少了很多，這就是台灣的優勢。

他認為，過去20年，國內廠商用CNC工具機也大都用日本的，但隨著時間過去，台灣自己也發展起來了，像是3軸以下的CNC工具機大都用國內的了，5軸和多軸慢慢也會被國內廠商接受。以台中精機而言，除了5軸已成熟，做到7、8軸也沒有問題。但是，這是針對較具競爭力的中大型廠商而言，若是中小型廠商可能就會面臨被淘汰，因為要發展高值化的機台，資金和人才都需要更為完備。

黃明和說，在政府推動國防工業下，在「台灣優先」下工具機可能有機會，因此，他認為現在是青黃不接的時期，明年應可從谷底回升。

金屬成型工具機主要指能切削、塑形金屬的機械，包括傳統的車床、銑床，以及現代CNC (電腦數值控制) 加工中心等。台灣工具機暨零組件公會前理事長許文憲昨天也分析，金屬成型工具機今年進口較去年幾乎翻倍，有可能來自半導體和國防需求購進國外機具，也可能是國內工具機在外在環境不佳以及自身能力難以提昇下，競爭力已不如人。

許文憲感嘆，台灣產業正面臨「3成半導體打倒7成中小企業」的景況，工具機因就正處在這種不利的局面下，因為廠商在工具機控制器來自日本和德國，部分零組件來自中國大陸下，正面臨「愈做愈貴」的窘境，加上又遇到美國關稅和匯率雙種夾擊，更難和日本競爭。這些產品若果真來自國防工業，其中又有國內廠商可以替代的，政府應該加以限制，讓國內廠商在美國關稅和匯率雙種壓力下，能得到一些喘息的時間。