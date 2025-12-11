北車10分鐘通勤圈「最親民十站」 還有5字頭

台北車站為北市最重要交通樞紐，永慶房產集團以台北車站為中心，延伸至捷運10分鐘通勤圈內的各站點，統計十個最親民站點出爐，數據顯示，在台北車站捷運通勤10分鐘的車程內，仍能找到均價5字頭的站點。

最具價格優勢的站點為板南線的龍山寺站，周邊近一年成屋平均單價僅約58.9萬元，該站鄰近即有萬華車站，台北車站和板橋車站也都只需要10分鐘的捷運車程，交通優勢相當明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，龍山寺站屬萬華老城區，住宅以公寓與老大樓為主，因此整體價格不高，但交易熱絡，近一年交易量達147件。對預算有限、希望住在北市核心帶的首購族，是入手門檻相對友善的選擇。

交易最熱絡的捷運站，為板南線上的江子翠站。陳金萍表示，江子翠是成熟商圈，生活機能十分優越，加上距離板橋和台北車站等蛋黃區皆不遠，地理位置上頗具優勢，因此吸引許多購屋族喜愛優先置產於此。

江子翠站近一年成交件數達221件，等於是一天半就能成交一件，市場十分熱絡，從江子翠站通勤至台北車站僅需約9分鐘，周邊平均單價為65.7萬元，對比台北車站的82.1萬元也有一定價差，價格相當有競爭力。

距離台北車站僅1、2站之遙的西門站、北門站以及小南門站，擁有相對較短的通勤距離，近一年平均單價仍落在7字頭，相比台北車站周邊8字頭的行情也有一定價差。

陳金萍表示，西門站周邊多是商業用途，或是較為老舊的住宅，因此成屋價格相對較低，近一年平均單價為71.8萬元。不過站外就是知名街區西門町，人潮、商業活動十分熱絡。

北門站平均單價則約73萬元，其優勢在於鄰近迪化街、大稻埕商圈，加上可直通機場捷運，十分便利，而站點周邊多以老舊公寓為主，房價相對親民許多。