Global Mall三大升級 年營收拚成長5%、會員衝180萬人

Global Mall新北中和於10日進行20周年聖誕點燈，Global Mall表示，適逢20周年的2025年營收有望逆勢成長超過5%，作為旗艦據點的新北中和也將透過三大核心重點，迎來重要蛻變。

迎向新階段，Global Mall升級計畫將透過三大核心重點驅動未來營運。首先，商品優化與生活提案，在商品結構上將持續強化流行性商品與進口品牌導入，並推動超市改裝升級，全面滿足新世代對質感生活的需求。其次為會員深耕與生態互導，今年會員數正式突破160萬，預計明年朝180萬邁進，並透過電子支付整合及館內品牌會員互導機制擴大服務廣度。

第三則是OMO虛實融合賦能，「環球Online」將持續扮演實體店舖的神隊友。透過線上平台的無限貨架與24小時服務，不僅打破了時間與空間的限制，更協助館內外品牌延伸銷售觸角，讓服務隨時隨地都在，藉此擴大整體平台規模，發揮線上線下整合的最大綜效。

Global Mall回顧20年發展歷程，新北中和從滿足居民日常需求出發，逐步發展為結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心，不僅見證中和地區的成長，也形塑社區型百貨的經營典範。

透過長期穩定的品牌合作關係、超過萬場活動累積的來客互動，以及不斷優化的服務體驗，中和店成功建立高回訪率與高度黏著的消費結構，並成為環球購物中心全台連鎖版圖的重要起點與示範據點。

因應消費型態轉變，Global Mall新北中和優化升級計畫，進行營運與商品優化調整。面對Z世代崛起與消費型態轉變，未來將與既有品牌、新進品牌，聚焦於引進升級更具流行性、生活品味的商品，透過精準的市場差異化策略，強化核心競爭力，持續扮演家庭與城區生活圈的樞紐角色。

展望未來，Global Mall董事長馬志綱強調，站在20周年的新起點，未來的發展方向更加清晰，除了持續與供應商攜手合作、升級既有店鋪外，未來將更專注於提升場域魅力及滿足消費者多元需求，致力於與合作夥伴共同為實體通路帶來更多人流與商機，期許能推動營收成長，並進一步帶動整體產業升級。