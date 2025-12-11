付得起頭期、也撐不起房貸 房仲：高雄小資縮手了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖。圖／台灣房屋提供
高雄房市示意圖。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團根據聯徵中心第3季新增房貸資料，統計高雄年薪60萬元以下的小資房貸族買房申貸狀況，該族群在新承作房貸比重，已從去年同期的29.9%下滑至27.8%，減少約2.1個百分點，顯示小資買盤快速退場。

統計並顯示，60萬以下族群，第3季平均貸款利率創新高，攀升至2.52%，平均核貸成數亦相較去年同期縮水。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年以來銀行對申貸人財力從嚴審核，包括金流來源和收支比，加上貸款成數縮水、資金缺口擴大，房屋總價墊高，小資族普遍擔心就算付得起頭期，但撐不起房貸，被迫退場觀望。

她表示，雖然今年9月金管會稍微轉開新青安的放款水龍頭，相關貸款不再計入不動產放款天條，銀行可釋出更多放款量能，但對比去年同期，今年第3季平均貸款成數表現仍顯保守，利率亦持續走揚，顯示銀行在景氣收斂、房市成交放緩的背景下，風險評估仍趨向嚴謹。

尤其對財務風險較敏感的低薪族，放貸控管可能更為謹慎，在房價高檔、利率攀升、資金難度提升等多重夾擊下，小資族購屋安全感下降，購屋計畫也只能不得已先喊卡。

另外觀察，高雄小資族第3季平均購屋面積，比去年同期大幅縮水了3坪，平均剩36.6坪，創下歷年最「迷你」紀錄，平均房貸金額也同步下修至720萬元，比去年同期減少了73萬元。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，高雄今年房市買氣收斂，平均房價水位仍高，未見明顯下修，小資首購族多改以「縮坪策略」因應，轉向負擔更輕的小坪宅，以坪數換總價，形成越買越小的「迷你屋時代」。

他表示，在利率創高、銀行核貸保守的環境下，對收入緊繃的小資族而言，實際上購屋壓力並未因坪數縮小而減輕，「買得起」、「貸得過」依然是小資購屋族最大的門檻。

顏政豪表示，目前市場上屋主讓利機率與幅度有提升，但短期內銀行風險控管應仍難鬆綁，小資購屋還是需審慎評估，包含提高自備款成數、挑選負擔範圍內的總價物件、區段與坪數，妥善規劃資金調度，以降低負擔壓力。

高雄年薪60萬以內申貸者房貸變化。資料來源／台灣房屋
高雄年薪60萬以內申貸者房貸變化。資料來源／台灣房屋

房貸 小資族 壓力

