航港局：我國首批3位船員獲比利時核發船副適任證書 展現國際認可成果

交通部航港局11日表示，由國立臺灣海洋大學推薦申請的我國3位船員邱莉榕、李翊維及阮皇宗，近日正式通過比利時核發之船副適任證書，成為我國首批取得比利時船員適任證書的船員。此一成果象徵我國船員培訓品質獲得歐盟成員國正式認可，對我國海事教育及船員國際就業發展具有重要里程碑意義。

第1位邱莉榕原服務於台達船隊，主要從事液化天然氣（LNG）運輸作業，後續轉至跨國性全球能源公司船舶服務、固定跑歐洲航線，而歐洲為與比利時簽署認可船員適任證書MoU成員之一，為順利通行國際，增加其自身就業競爭力，因此提出比利時適任證書申請。

第2位李翊維原先在一艘荷蘭商駐點在臺灣的風電船工作，為轉至另一艘馬來西亞風電船工作，對方要求須具有歐洲國家之船員適任證書，本次透過國立臺灣海洋大學，亦順利取得比利時船副適任證書。

第3位阮皇宗目前服務於長榮海運，是由公司推派其作為代表，長榮表示，申請比利時適任證書正是因船員持有白名單國家的證書更有利於在外輪工作。

航港局指出，自2021年起，即透過外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處及歐洲在台商務協會等單位，積極與比利時聯邦交通部航運總司洽談，於2025年獲得比利時首次核發我國船員適任證書，實為難得！該局強調，會持續透過此比利時換證模式及年審機制，讓我國船員藉此赴歐盟27國及與比利時簽署MOU的26國從事海上工作，擴大我國船員海外就業市場。

航港局表示，首批3位船員成為臺灣船員國際化的亮眼典範，此一成果值得全國海事教育界與船員團體共同慶賀，將持續鼓勵更多我國優秀船員申請比利時適任證書，與國際標準接軌，提升臺灣船員在全球航運市場的能見度與競爭力。歡迎有興趣申請適任證書之船員，可向國立臺灣海洋大學海事發展與訓練中心02-2462-2192#7038或國立高雄科技大學海事人員訓練處(07)361-7141或(07)810-0888洽詢。