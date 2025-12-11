快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

航港局：我國首批3位船員獲比利時核發船副適任證書 展現國際認可成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局11日表示，由國立臺灣海洋大學推薦申請的我國3位船員邱莉榕、李翊維及阮皇宗，近日正式通過比利時核發之船副適任證書，成為我國首批取得比利時船員適任證書的船員。此一成果象徵我國船員培訓品質獲得歐盟成員國正式認可，對我國海事教育及船員國際就業發展具有重要里程碑意義。

第1位邱莉榕原服務於台達船隊，主要從事液化天然氣（LNG）運輸作業，後續轉至跨國性全球能源公司船舶服務、固定跑歐洲航線，而歐洲為與比利時簽署認可船員適任證書MoU成員之一，為順利通行國際，增加其自身就業競爭力，因此提出比利時適任證書申請。

第2位李翊維原先在一艘荷蘭商駐點在臺灣的風電船工作，為轉至另一艘馬來西亞風電船工作，對方要求須具有歐洲國家之船員適任證書，本次透過國立臺灣海洋大學，亦順利取得比利時船副適任證書。

第3位阮皇宗目前服務於長榮海運，是由公司推派其作為代表，長榮表示，申請比利時適任證書正是因船員持有白名單國家的證書更有利於在外輪工作。

航港局指出，自2021年起，即透過外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處及歐洲在台商務協會等單位，積極與比利時聯邦交通部航運總司洽談，於2025年獲得比利時首次核發我國船員適任證書，實為難得！該局強調，會持續透過此比利時換證模式及年審機制，讓我國船員藉此赴歐盟27國及與比利時簽署MOU的26國從事海上工作，擴大我國船員海外就業市場。

航港局表示，首批3位船員成為臺灣船員國際化的亮眼典範，此一成果值得全國海事教育界與船員團體共同慶賀，將持續鼓勵更多我國優秀船員申請比利時適任證書，與國際標準接軌，提升臺灣船員在全球航運市場的能見度與競爭力。歡迎有興趣申請適任證書之船員，可向國立臺灣海洋大學海事發展與訓練中心02-2462-2192#7038或國立高雄科技大學海事人員訓練處(07)361-7141或(07)810-0888洽詢。

比利時 海洋大學

延伸閱讀

全台首例 台灣好行縱谷花蓮線獲國際碳足跡證書

圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙

左撇子女孩比利時上映　 觀眾讚議題描繪深刻

近3千億歐元遭凍結…川普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

相關新聞

大肚倉儲重大火警案檢方偵結 全聯發聲：被告主管將全力配合調查

針對台中大肚全聯新建倉儲工地於2024年12月發生的重大火警案件，台中地檢署11日偵查終結並提出起訴，全聯上午回應表示，...

獨／工具機進口較去年翻倍 中精機老董：目前青黃不接、明年谷底回升

台灣工具機暨零組件11月進出口統計資料顯示，金屬成型工具機的11月進口金額699萬美元，較上個月成⾧42%，且1至11月...

全聯砸逾30億全面導入電子標籤！提升效率與透明度 林敏雄：越快越好

面對零售市場激烈競爭、價格透明度提升的追求與人力成本攀升，全聯宣布正式啟動史上最大規模的科技升級計畫：全面導入電子標籤。...

北車10分鐘通勤圈「最親民十站」 還有5字頭

台北車站為北市最重要交通樞紐，永慶房產集團以台北車站為中心，延伸至捷運10分鐘通勤圈內的各站點，統計十個最親民站點出爐，...

Global Mall三大升級 年營收拚成長5%、會員衝180萬人

Global Mall新北中和於10日進行20周年聖誕點燈，Global Mall表示，適逢20周年的2025年營收有望...

付得起頭期、也撐不起房貸 房仲：高雄小資縮手了

台灣房屋集團根據聯徵中心第3季新增房貸資料，統計高雄年薪60萬元以下的小資房貸族買房申貸狀況，該族群在新承作房貸比重，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。