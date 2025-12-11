11月意外出現推案潮、直追329檔 案場現況曝

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市不佳，不過根據住展雜誌統計，11月預售案量攀升至800多億，較前月大增200多億元，盛況比擬今年329檔期。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，雖然房市疲弱，但今年部分個案表現仍佳，讓具備品牌、地段優勢的建案仍決定危機入世，另外又到年底，一些醞釀許久新案不想再等，或成本考量不得不推，也讓案量大幅增加。

根據住展調查，11月有多個總銷破百億指標案，包括華固新店案、遠揚板橋案以及甲山林三重案，寶佳建設在桃園市也有70多億元案量新案，加上台北市松山區、新北市泰山區、中和區有科達、富品、義泰、東瑩各有達40多億元的新案，拉抬供給面成長。

新成屋由於購屋即面對貸款不易壓力，11月僅推出百餘戶，較前月減少100多戶，除了新竹縣湖口鄉的靜巷新案推出20多戶外，餘案都只有十多戶。

11月買氣仍無起色，指標建案每週平均來客組數僅12.9組，成交組數僅0.6組。天氣冷案場更冷，目前約五成個案單周賞屋組數僅個位數，或是單周0成交，不少案場大唱空城計，要先預約才會指派銷售人員服務。

陳炳辰表示，先前建商節制推案，讓待售建案數量有受控跡象，但年底又見不少新案亮相，買氣卻依然低迷難以穩定去化舊案，待售建案數量因此走升至1452案，比前月增近40案，賣壓再受關注。

開價與成交價保持在一成以內，實價資訊顯示不少新案成交價格仍居高不下，甚至創新高價，部分新案開價貼近市場不再走高，或是提供裝潢、彈性付款條件等方式，因此不再有太多價格討論空間。

建案 買氣

