預售案場大唱空城計！11月逾一半單週成交掛蛋 房市僵局未解

住展雜誌11日發布最新北台灣新案市場市調，11月儘管有指標案登場，但整體市場僵局未解，單週成交組數僅0.6組，其中有一半單周交易0組的狀態，買氣冷清下，不少案場大唱空城計，要先預約才會指派銷售人員服務。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，11月受到年底預售大案進場推升供給，分數進步至38.2分，不過買氣並未同步響應，燈號仍維持衰退的黃藍燈。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，雖然房市弱化，今年部分個案表現，讓具備品牌、地段優勢的建案仍危機入世，也有新案醞釀許久，眼下時值年底，再拖下去年復一年，不得不推而加緊腳步上場。

11月預售案量攀升至800多億元，可比擬今年329檔期盛況，較上月增200多億元，指標案有華固（2548）、遠揚、甲山林建設各自在新北市新店區、板橋區、三重區公開之總銷破百億元案。

寶佳建設在桃園市也有70多億元案量新案，加上台北市松山區、新北市泰山區、中和區有科達、富品、義泰、東瑩各有達40多億元的新案，拉抬供給面有所成長。

新成屋方面，購置得即刻面對貸款不易的壓力，價碼又偏高，開案量與預售案兩樣情，新成屋戶數在11月僅推百餘戶，較前月減少100多戶，除了新竹縣湖口鄉的靜巷新案推出20多戶外，餘案都只有十多戶，甚至更少，實沒有亮點可言。

需求面毫無起色，雖然在新北市板橋區、新店區、永和區，以及桃園市大有地區傳出逆勢銷況熱潮，終究為個案表現，整體追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為12.9組與0.6組，相當冷清。

其中約一半的比例出現單周僅個位數的賞屋組數，或是單周交易0組的狀態，天氣冷案場更冷，如今多有案場大唱空城計，要先預約才會指派銷售人員服務。

先前建商節制推案，讓待售建案數量有受控跡象，但年底又見不少新案亮相，買氣卻依然低迷難以穩定去化舊案，待售建案數量遂走升至1,452案，比前月增近40案，後續賣壓再受關注。

開價與成交價保持在一成以內，實價資訊中仍顯示不少新案成交價格居高不下，還有創價交易，不乏買盤不再期待房價下修，建案物有所值便直接出手。

另，可觀察些許新案開價貼近市場不再走高，或是提供裝潢、彈性付款條件等方式，因此不再有太多價格討論空間，而買方感受誠意加以購置，遂控制住議價率。