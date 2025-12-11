全聯砸逾30億全面導入電子標籤！提升效率與透明度 林敏雄：越快越好

面對零售市場激烈競爭、價格透明度提升的追求與人力成本攀升，全聯宣布正式啟動史上最大規模的科技升級計畫：全面導入電子標籤。新開幕的大全聯青埔店將成為首家全店採用電子標籤的量販門市，目前配置約4萬顆，自動同步價格與促銷資訊，目標未來3年在全聯1,250家門市全面加速導入。董事長林敏雄表示：「越快越好。」

全聯總經理蔡篤昌指出，電子標籤並非新概念，早在10年前全聯即曾陸續於4、5家門市進行測試，但當時設備成本遠高於可負擔範圍，因此未全面推動。但近年情勢出現關鍵變化，包括基本薪資逐年調升使人事成本提高、電子標籤設備價格大幅下降，再加上全球最大零售商Walmart宣布將於2年內全面導入電子標籤的國際潮流，顯示成本效益已達「甜蜜點」。內外條件成熟，使全聯決定加速投入。

此波導入不只為節省人力，更回應近期市場對「標價不一致」、「變價過快導致標示來不及更新」等爭議。全聯坦言，由於變價頻繁、且門市仍保留一定折扣彈性給店長自主決定，只要特殊折扣優於檔期價，就可能出現消費者誤會與客訴。電子標籤可透過系統同步更新，減少落差，使價格正確性與透明度大幅提升，強化消費者信任。

成本部分，全聯預估3年將投入約30～40億元，平均每店需約300多萬元建置費用，量販店標籤量可達5～7萬顆，全聯一般店型則約7,000～8,000顆。蔡篤昌強調，目前最大挑戰不是經費，而是如何與設備系統供應商合作，在最短時間內完成全台門市導入。

行銷部協理劉鴻徵表示，電子標籤是全聯推動線上線下即時定價管理的關鍵工具。透過即時動態定價與數據化進銷存管理，未來可快速調整價格、促銷與備貨策略，更貼近市場競爭狀況。對門市而言，可節省大量更換價牌的人工作業時間，員工也能透過隨身裝置進行盤點、叫貨，效率更加提升。