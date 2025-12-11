快訊

工研院助力各產業 壯大 AI 量能

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

隨著生成式AI崛起，並逐穿透到各行各業中，以資料生成重塑各產業樣貌。工研院積極協助各項產業，逐步壯大台灣AI量能。而彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡的亮相，正是工研院攜手錼創科技（6854）、追風科技共同推出的具體成果。

工研院電光所所長張世杰表示，擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）產業在遊戲、娛樂、教育、旅遊、零售和醫療保健等領域的迅速崛起。市調機構Verified Market Research報告顯示，2024年全球AR／VR市場為237.3億美元，並將於2031年成長至2,148.2億美元，年複合增長率達31.7%。

另根據 OMDIA 2025年市調資料顯示，預估2031年全球AR／VR市場將達30億美元。

