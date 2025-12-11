快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

工研院揪伴 打造智慧眼鏡

經濟日報／ 記者籃珮禎李珣瑛／台北、新竹報導
工研院攜手錼創科技與追風科技共同打造「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」。 工研院／提供
工研院攜手錼創科技與追風科技共同打造「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」。 工研院／提供

工研院在經濟部產業發展署大力支持下，整合AI與5G科技的新世代顯示器技術，成功攜手錼創科技-KY創（6854）、追風科技打造出國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」，預計開創智育領域新應用，有望大幅提升民眾沉浸式的視聽體驗。

這款智慧眼鏡具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，畫面精細度是市售產品的六倍，亮度則是五至十倍，甚至在太陽下也能自在使用。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，工研院長期深耕Micro LED技術研發及應用，為加速AR智慧眼鏡落地驗證，這次攜手Micro LED領導廠商錼創顯示科技，與AR眼鏡廠商追風科技，打造國內首支「彩色高解析 Micro LED AI 智慧眼鏡」，實現兼具超高畫質、高亮度特點，讓AR裝置擁有優異的顯示效果。並結合AI和AR的功能，在真實世界中疊加數位資訊，從而創造出更智能化的互動與應用，可進一步應用在醫療、教育、工業製造等領域提供即時的輔助和指引，並提升工作效率和精準度。

錼創董事長李允立表示，Micro LED技術具備遠高於OLED、LCoS 等微型顯示技術的峰值亮度與對比度，在強光戶外仍能維持清晰、鮮豔的影像，同時沒有烙印與壽命衰退問題，在亮度、畫質表現以及體積尺寸上，領先現有各式微型顯示方案。

追風科技執行長蘇彥彰指出，Micro LED技術則為智慧眼鏡帶來了一道光，高亮度解決了光學設計的光效率極限，低功耗則克服了硬體體積與重量的挑戰；未來的智慧眼鏡因為這些技術突破而前景可期。

