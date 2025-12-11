快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

11月機械出口 連十月正成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台灣機械公會昨（10）日表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計，年增21.1%，且自今年2月起已連續十個月呈現正成長，累計前11月機械出口較去年同期成長8.5%，整體機械產業正逐漸回溫與穩定增長。

不過，工具機11月出口金額為1.65億美元，年減14.8%，其中對美國出口減少27.7%，對中國出口也減少12.6%，主要仍是受到市場需求動能不足，與新台幣匯率較競爭對手國強勢影響，預計全年出口值僅約20億美元，年增約9%。將創下2009年全球金融危機以來出口新低。

機械公會公布11月機械出口值為29.5億美元，年增21.1%；累計前11月機械出口值為288.66億美元，年增8.5%。

而新台幣匯率仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差優勢完全消失，是目前造成工具機出口訂單大幅減少的重要因素。

台幣匯率 出口值 工具機

延伸閱讀

雙11旺季不旺 富邦媒、網家11月營收皆衰退

13家金控11月獲利590億元 年增逾7成

電信三雄11月財報 台灣大營收、EPS摘雙冠王

台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

相關新聞

全聯砸30億導入電子標籤 規劃三年內1,250家門市全面採用

全聯董事長林敏雄拍板，全聯將投入逾30億元，規劃最慢三年內在全台1,250家門市全面導入電子標籤，打造更即時、更精準的價...

義美代理…Jeep重返市場 尚鵬終止經銷SKODA

進口車市場今年面臨關稅震盪，義美集團汽車事業進行策略調整。義美旗下寶嘉聯合代理的第四個品牌Jeep昨（10）日正式宣布重...

工研院揪伴 打造智慧眼鏡

工研院在經濟部產業發展署大力支持下，整合AI與5G科技的新世代顯示器技術，成功攜手錼創科技-KY創、追風科技打造出國內首...

大全聯青埔店新店型 升級「社區百貨」

大全聯青埔店昨（10）日試營運，預計12月16日正式開幕，地下一樓1,500坪量販賣場搭配一樓美食街與生活品牌，讓量販店...

11月機械出口 連十月正成長

台灣機械公會昨（10）日表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計，年增21.1%，且自今年2月起已連續十個月呈現正成長...

工研院助力各產業 壯大 AI 量能

隨著生成式AI崛起，並逐穿透到各行各業中，以資料生成重塑各產業樣貌。工研院積極協助各項產業，逐步壯大台灣AI量能。而彩色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。