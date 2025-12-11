11月機械出口 連十月正成長
台灣機械公會昨（10）日表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計，年增21.1%，且自今年2月起已連續十個月呈現正成長，累計前11月機械出口較去年同期成長8.5%，整體機械產業正逐漸回溫與穩定增長。
不過，工具機11月出口金額為1.65億美元，年減14.8%，其中對美國出口減少27.7%，對中國出口也減少12.6%，主要仍是受到市場需求動能不足，與新台幣匯率較競爭對手國強勢影響，預計全年出口值僅約20億美元，年增約9%。將創下2009年全球金融危機以來出口新低。
機械公會公布11月機械出口值為29.5億美元，年增21.1%；累計前11月機械出口值為288.66億美元，年增8.5%。
而新台幣匯率仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差優勢完全消失，是目前造成工具機出口訂單大幅減少的重要因素。
