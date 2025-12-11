快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

義美代理…Jeep重返市場 尚鵬終止經銷SKODA

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

進口車市場今年面臨關稅震盪，義美集團汽車事業進行策略調整。義美旗下寶嘉聯合代理的第四個品牌Jeep昨（10）日正式宣布重返市場；而同屬義美旗下的尚鵬汽車，已確定今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，成為集團汽車版圖縮水的第一槍。

尚騰集團執行長吳睿弘表示，集團回歸企業經營，去掉多數經銷、留下代理（或總代理），著眼精兵化政策，全面拚獲利。

以義美小公主高易誼擔任董事長的尚騰集團昨日宣布旗下的寶嘉聯合代理的第四個品牌正式回歸台灣。

吳睿弘指出，考量五種關稅版本應對方案，而以零關稅版本來看，兩款車Sahara 209.8萬元與Rubicon 239.8萬開始預售。不過在合約上註明預售價格並非最終售價，最終售價將於政府關稅政策正式宣布後才能確定。

寶嘉聯合為Stellantis台灣總代理，在去年取得Stellantis全台總代理之後，除了強化經銷體系外，代理品牌包括PEUGEOT與CITROËN以及9月才回歸的Alfa Romeo，再加上昨日的Jeep，目前總代理的品牌已達到四家，而且PEUGEOT 與CITROËN、Alfa Rome銷售表現突出，PEUGEOT與CITROËN今年的銷售表現創下多年的歷史新高，Alfa Romeo更是接單大好，配額爆滿，顯示尚騰集團的產品與價格策略成果，今年集團在汽車產業的營業規模初估已達到百億元，成為台灣新近崛起的汽車集團。

尚騰集團除Stellantis台灣總代理外，也是保時捷新北與台南的經銷商，同時還有Kia的經銷，但最早開始營運的SKODA台北經銷商卻在此時結束，集團將結束與SKODA的合作關係。

義美 關稅 市場

