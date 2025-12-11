大全聯青埔店新店型 升級「社區百貨」

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全聯青埔店昨（10）日試營運，預計12月16日正式開幕，地下一樓1,500坪量販賣場搭配一樓美食街與生活品牌，讓量販店直接升級為「社區百貨」新模式。

全聯總經理蔡篤昌直言，量販業近年發展深具挑戰，全聯希望藉由全新店型，找出量販業未來的最佳生存模板。

全聯選擇在具高度成長性的青埔推出大全聯新店型，作為量販業下一代版本。雖然青埔店面積相較傳統量販店小，但在地人口成長強勁，估年營業額可達10億元，單位坪效有望名列前茅。

蔡篤昌指出，台灣量販業單店業績連年下滑，從過去全盛時期單店年營業額50億元高峰，到如今全台店王僅剩25～26億元，幾乎砍半。去年全台量販店王為大潤發內湖店，前年則是家樂福新店店，都是以往的強勢店型，如今業績仍難敵過去水準。

全聯董事長林敏雄曾感嘆「量販店生意難做」，原因是租金高漲、消費型態轉變，加上展店成本倍增，整體環境和過去有很大差異。

蔡篤昌指出，在投資金額呈倍數成長的同時，量販店單店業績卻幾乎腰斬，通路勢必得重新思考下一步。

大全聯青埔店的登場，也象徵量販店從「買東西」進化為「生活場景」，全聯希望以創新店型切入社區日常，成為青埔居民的新生活據點。

