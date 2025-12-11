全聯砸30億導入電子標籤 規劃三年內1,250家門市全面採用

全聯董事長林敏雄拍板，全聯將投入逾30億元，規劃最慢三年內在全台1,250家門市全面導入電子標籤，打造更即時、更精準的價格管理系統。林敏雄下達指示，「全聯要用最快的速度導入」，期待最快一年、最慢三年，鋪設至全台門市。

以目前店舖數推估，初期投資約30億元，隨著未來展店持續擴張，內部粗估整體投入可能上看40億元，成為近年超市量販業最大規模的科技升級工程。

在全聯大規模啟動電子標籤升級後，量販與超市通路的數位化競爭也更加白熱化。家樂福指出，目前全台已有約三分之一量販門市導入電子價格牌，旗下高端超市品牌Mia C’bon 已有超過半數門市設置相關系統，家樂福超市的部分則有近十家，未來將持續推動數位化服務。

美廉社則是跑在最前頭，去年11月已推動導入電子價卡，經過約八個月的安裝期，至今年7月底已完成全台800間門市全面上線，共安裝300萬張電子標籤，投入金額約4.5億元。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯在10年前內部就曾討論過升級電子標籤，但過去考量導入成本高昂，僅在個位數門市試行。

不過，市場環境近年出現劇烈變化。他指出，近年台灣經濟表現穩定、全聯持續調薪，門市PT時薪也連年上調，使人力成本快速攀升，電子標籤能大量節省改價工時，對營運效益的貢獻愈來愈明確。另一方面，電子標籤全球普及率提升，使用量規模放大讓成本逐年下降，是推進的另一關鍵。

從國際上來看，全球最大零售沃爾瑪去年宣布擴大導入電子標籤計畫，目標在2026年底完成，說明對零售業者來說，隨著人力成本增加、電子標籤成本下滑，轉換的「甜蜜點」已至。

內部估算，量販店「大全聯」一家店需安裝約5萬個電子標籤，大型門市甚至達6萬至7萬個；一般全聯超市，單店也需配置7,000至8,000顆電子標籤，工程量相當龐大。預估每家門市的導入費用約300多萬元，加上相關系統的升級，且明年店數仍將持續增加，整體投入金額可能會從原先預估的30餘億元一路提升至40億元。

蔡篤昌也提到，此案最大的挑戰並非資金，而是「有多少供應商能在最短時間內協助完成」，能否找到足夠的合作夥伴共同執行，將是全聯加速推動此項大型工程的關鍵。