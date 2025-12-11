航空四雄11月業績「淡月不淡」 耶誕及新年假期來臨…營收有望再衝高

航空四雄淡月不淡，昨（10）日公布11月營收，雖然當月為航空業傳統淡月，長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）都較去年同期成長；市場推估受惠12月下旬開始進入耶誕節及新年假期，出遊的人變多，四家公司的營收有望再衝高。

華航集團11月合併營業收為172.6億元，傳統淡月歐洲、東南亞的旅遊略減，單月營收年減0.26%；其中，貨運收入61.7億元，月增11.2%、年增5.3%，整體客貨運表現仍然不俗。

華航集團累計前11個月合併營收1,902.9億元，年增2.6%，寫下歷史同期新高紀錄。

華航（2610）表示，年底假期將至，預估東北亞與紐澳航線訂位仍將維持高檔。華航已開航鳳凰城航線，提供每周三班的直飛服務，12月及1月平均訂位超過七成，市場銷售潛力可期。

貨運方面，受惠11月黑五、感恩節等購物促銷季，以及耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，且台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量均維持穩健，也同步推升11月整體營收。

長榮航空11月客運營收達110.9億元，貨運營收達51.1億元，合併營收達184.8億元，年增1.1%，寫下歷史同期新高；累計前11個月合併營收達2,000.7億元，年減0.4%。

釜山航線自10月開航後迴響熱烈，載客率達九成五以上，為因應強烈旅遊需求，將於2026年2月12日至2月22日放大機型以空中巴士A330-300飛航，2月23日至3月28日由每周七班增至十班。

貨運方面，長榮航空表示，台灣AI伺服器與半導體出口強勁，空運市場在傳統年底旺季帶動下，整體量價齊揚。長榮航空將維持客貨機腹艙運能彈性調度，並視市場狀況適時調整運力配置，整體貨運營收表現穩定。

星宇航空11月總營收為35.25億元，年增18%；累計前11月總營收達399.1億元，年增25%，創歷年同期新高。

台灣虎航2025年11月自結單月營收12.6億元，年增約6.4%，創同期歷史新高，累計前11月營收154.1億元，亦續創新高，年增率約1.9%。整體第4季出遊氣氛佳而維持高乘載，目前第4季整體平均載客率預估為88%，並看好業績可受聖誕、跨年及農曆新年延續到2026年第1季。