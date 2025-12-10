智慧經營／萊德光電-KY執行長沈培生 台皮美骨 創造優勢

在瞬息萬變的科技產業中，一家企業如何能在美國矽谷屹立25年，並在雷射與太空通訊等尖端領域占有重要的一席之地？甫掛牌上櫃的光電尖兵萊德光電-KY（7717）執行長沈培生給出的答案，不僅是技術的領先，更是一套獨特的「台皮美骨」經營哲學。

沈培生首度深入剖析其獨創的「外弛內張」管理心法，並宣示公司將從單純追求「高毛利」的技術型公司，轉型為兼具規模經濟與獲利能力的「高淨利」企業，目標是成為光電產業中的台積電。

在地深耕 以客為尊

不同於多數台灣科技廠以製造效率見長，萊德光電-KY從創立之初，便將總部設於美國。沈培生直言，這不僅是地理位置的選擇，更是經營策略的核心優勢。「我們是用美國人的習慣在做生意，用美國的文化幫客人解決問題」。他強調，這種在地化的深耕，建立了亞洲企業在美國設分公司「遙控式管理」無法企及的信任感。

沈培生舉例，每逢第4季，美國公家機關常有消化預算的急單需求，這類非計畫性的訂單，往往考驗供應鏈的彈性與配合度。

萊德光電-KY因深諳美國商業文化，與客戶建立了「生活在一起」的夥伴關係，不需透過繁瑣的報價與議價等談判，而是基於互信直接先協助解決客戶的交貨壓力。這種「解決問題優於販售產品」的經營思維，成為萊德光電-KY在面對紅海競爭時最堅實的護城河。

管理思維 外弛內張

談及如何管理一群高學歷、高創意的美國研發團隊，沈培生拋出了四字箴言：「外弛內張」。

所謂「外弛」，是指給予員工極大的自由度與信任。「你不可能把美國研發人員當成工廠作業員管理，規定他今天做什麼、明天做什麼」。

沈培生認為，創新需要「發想」的空間，唯有在寬鬆、受尊重的環境下，員工才能產出顛覆性的專利與點子。正是這種管理文化，讓萊德光電-KY以精簡的團隊規模，在專利數量與技術創新上，足以與大型企業分庭抗禮。

然而，「外弛」並非放任，必須搭配「內張」的紀律。沈培生強調，管理者必須在一定時間內收斂發散的創意，嚴格檢視「產出」。

不同於傳統製造業重視工作量或打卡工時，萊德光電-KY更看重研發人員每年貢獻了多少專利、提出了多少可行的創意。若創意無法在美國實現，是否能轉移至亞洲來實現工程樣品？這種「重結果、輕形式」的管理模式，成功激發了組織內部的創新DNA。

儘管技術領先帶來了高毛利，沈培生也坦誠面對過去「量產規模不足」的營運痛點。他回顧，過去在光通訊領域，每當產品進入大量生產的價格競爭階段，萊德光電-KY往往因成本優勢不如人而錯失商機。

為此，萊德光電-KY近年來積極整頓其深圳工廠，強化量產能力。如今在光纖雷射與衛星產品的出貨上，已展現出成熟的製造實力。

沈培生明確指出，未來的經營目標是追求「高淨利」。他以鴻海的高淨利與台積電的「雙高」（高毛利、高淨利）為標竿，期許萊德光電-KY不僅要有技術溢價，更要具備規模經濟的獲利能力，在下一波產業循環中成為真正的贏家。

經驗傳承 鮭魚返鄉

展望未來，萊德光電-KY已將目光鎖定在正處於萌芽期的「太空經濟」。沈培生認為，太空產業的大門才剛開啟，公司憑藉既有的衛星雷射通訊客戶基礎，將透過與新創公司（Startups）的緊密合作，共同定義未來產品規格，搶占市場先機。

至於為何選擇回台掛牌？沈培生感性表示，公司背後的支持力量多來自台灣，包括台中磐石會的成員。這群股東支持公司25年，讓萊德光電-KY無後顧之憂地在美國闖蕩。

回台上市不僅是為了資本市場的運作，更是為了讓股東共享榮耀，並計畫未來在台設立研發中心，將美國的成功經驗傳承回故鄉。面對全球經濟的不確定性，萊德光電-KY以「小心投資、大膽創新」的態度應對。在沈培生「外弛內張」的管理帶領下，這家「台皮美骨」的光電尖兵正蓄勢待發，準備在太空經濟的新賽道上，寫下另一個25年的傳奇。