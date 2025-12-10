ESG最前線／導入RBA準則 提升永續績效

快訊

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在全球ESG浪潮的推動下，跨國品牌對供應鏈永續的期待，已悄然從「最佳實務」提升為「基本門檻」。企業不再只需要專注於生產效率或成本競爭，而是必須以更全面的方式面對環境、勞工、治理等永續議題。其中，最受到國際科技與製造業重視的規範之一，就是責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，RBA）。

RBA的核心價值，在於提供一套「可驗證」的永續管理框架，涵蓋勞工權益、健康安全、環境管理、倫理治理與管理系統五大領域。其行為準則（Code of Conduct）與VAP稽核制度，被視為供應鏈的「永續體質檢查表」，企業是否具備健全的制度與落實的紀錄，都可以透過這套機制被具體檢視。隨著國際趨勢不斷演變，RBA的標準也持續更新，使其成為ESG時代最具實務性、且與供應鏈實際運作高度連結的管理準則。

對企業而言，RBA不只是為了「通過客戶稽核」的合規工具，更是一套協助組織建立完善治理架構、降低營運風險、從根本提升永續能力的系統化方法。台灣在全球製造業鏈中扮演關鍵角色，尤其在電子零組件、半導體、塑膠加工、組裝代工、化工材料等領域，多年來都是品牌大廠不可或缺的合作夥伴。因此，一旦跨國企業強化供應鏈永續要求，台灣企業往往就是最先被要求導入與遵循RBA的一群。

若企業希望善用RBA來提升永續管理與ESG績效，可以從幾個關鍵面向著手。首先是進行Gap Analysis，全面掌握現況與標準之間的差距。以RBA Code of Conduct與最新版VAP 8.0.2為基準，檢視企業在勞工、人權、化學品、職安衛、廢棄物排放、供應商管理等面向的缺口，並建立所有必要的文件化證據。

其次，強化化學品與環安衛管理流程。新版RBA對化學品風險評估、有害物質控管、廢棄物追蹤、消防與緊急應變等要求大幅提升，企業必須確保SDS、化學品清冊、危害辨識與應變演練等紀錄完整且可追溯。

接著，推動ESG與供應鏈資料的數位化管理。隨著RBA推出資料交換平台，能源使用、排放數據、訓練紀錄、改善行動與供應商績效等資訊，將愈來愈仰賴數據系統的支撐。

導入ESG或ESH SaaS系統，不僅有助於整合資訊，也能有效降低面對稽核時的壓力。

同時，企業也必須落實人權與用工制度合規，特別是在全球強迫勞動監管趨嚴的背景下，更需要檢視外籍勞工契約、零付費聘僱制度、仲介費透明化，以及自由就業與離職權利是否真正落實，並建立可被查證的流程與文件。

最後是將RBA真正納入公司治理與風險管理架構之中。RBA的精神是「持續改善」，而非一次性的認證或稽核活動。企業應透過年度風險評估、內部稽核、供應商永續評分與ESG KPI等機制，讓永續不再只是被動因應客戶要求，而是成為日常治理流程的一部分。唯有如此，RBA才不會只是掛在牆上的證書，而會成為支撐企業長期競爭力與營運韌性的核心基礎。

