創新平台／廢布變機能膜 推進循環經濟

經濟日報／ 李珣瑛

一件防水外套可能陪你上山幾次，卻要在地表上停留200年。複合材質難以拆解再製，紡織廢料因而大量被焚化，成為全球時尚產業的隱形負擔。面對每年高達9,200萬噸的廢棄紡織品，工研院與興采集團選擇迎難而上、破解「封印」。

市售的防水外套、登山服與運動機能衣多採PET（Polyethylene terephthalate，聚酯）、PU （Polyurethane，聚氨酯）等複合結構，透過膠合薄膜，打造防水透濕性能，但回收時，這些材質如同被焊死般難以拆解，現有技術僅能處理單一材質。工研院與興采集團共同開發的「回收織物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術，能直接將混合材質的廢棄紡織品轉化為具防水、透濕、低碳與無氟特性的聚氨酯薄膜，且不須額外脫色，大幅提升回收再利用效率。

該技術最大痛點為「拆解」，工研院材料與化工研究所經理湯偉鉦表示，紡織品就像樂高積木，外觀看似一片，實則由數百個不同材質與化學結構組成，這些化學物質還在高溫下扣合鎖死，宛如封印。

團隊開發出「化學解聚再聚合」的路徑，先以精準控制的反應將高分子鏈打開，再重新鏈結成可利用的分子結構，這個過程就好比把成百上千個樂高積木拆散，重新拼成新的模型。

但回收PET解聚後的多元醇（Polyol）結晶度高，缺乏柔性與親水性，也沒有透濕特性，無法製成防水透濕膜，團隊必須針對不同PET與PU比例，不斷調整親疏水結構、溶劑與加工條件。湯偉鉦說，光是找到正確的裂解位置，就做了無數次實驗，化學鏈一旦斷錯地方，就像拆錯樂高零件，整個結構會更混亂。

而回收料的穩定性則是另一項挑戰，興采集團副總張立勳指出，每批料都不一樣，要做出一致品質非常難，因此建立資料庫，記錄回收物的分子特性，再依據配方微調進行補償，使該技術成功跨出實驗室；並持續調整交聯設計與加工參數，在薄膜成型上的黏度與牢固度之間找到平衡。

目前，該技術已導入興采集團RePUraTM薄膜產品線，也吸引歐美戶外品牌洽談合作，未來更有望走入家居布料與建材市場，為紡織業打開通往循環經濟的大門。

