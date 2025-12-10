連鎖效應／布建贏利模式 植入致勝基因

為什麼連鎖加盟開店比較容易成功？因為連鎖造店不是只開一家店，而是要開啟規模經濟效應，打造連鎖店群。

既然是以開店作為拉抬經濟規模的主要手段，那麼開店的效果與效率就必須被確保。

在此提醒，開店的效果比效率重要。曾有連鎖企業主找我要募資，一問之下，發現他開了十家義式餐廳連鎖店，但每家都虧損，我問他虧錢為什麼要複製？他回答因為未達規模經濟，若有規模就能賺錢了，還舉了7-11開700店才獲利的例子。

其實這是對連鎖規模經濟最大的誤解。連鎖在布建規模的過程、的確會發生規模不經濟的狀況，但規模不經濟出現的部位，是在區域與總部，以至後台中央工廠，絕對不在店群。若開一家店虧損，請不要告訴我開20家店就不會虧損了。

因此在連鎖發展的早期階段，及早確立單店的盈利模式是十分重要的。此單店盈利模式，我會用「贏利模式」來形容，因為連鎖發展是否能贏，此一單店盈利模式的確立，至為關鍵。

所謂單店盈利模式就是確保每一家店都能賺錢的基因，此基因分為三大模組，首先是開店模組，將一家店區分為若干工作站；其次是成本模組，即有效的控制開店成本；第三則是培訓模組，門店要靠團隊來經營。

從建模開始，連鎖的發展必須穩健的經歷四個時期：建模、複製、定模與放量，茲說明如下：

一、建模：連鎖開第一家店就是建模的過程，打造一個可複製發展的模式，第一家店可以說是原創店，必須投入更多的實驗性成本。建模之後就是收斂的過程，必須去蕪存菁。

二、複製：複製是去蕪存菁的具體行動。透過複製有效的確認可複製與不可複製的部分，才不致在後續的複製中阻礙發展。此時取捨的拿捏很重要，因為可複製與特色之間，存在巧妙均衡的天平。

三、定模：連鎖發展到四至九家店時，必須要積極定模。定模並非只定一個模，開展連鎖體系須認知，隨著商圈的不同，連鎖企業要定不同的模予以對應，才能布建更大的規模。有效的定模決定連鎖發展的成敗。

四、放量：前三個步驟可以說是連鎖研發的過程，對一個有效的連鎖店模式而言，百店、千店以至萬店規模不是夢，放量才是連鎖發展的重中之重。隨著規模放量，營輔系統化、管理數位化和行銷品牌化三個支點，將決定著規模體量。

現今AI發展日進千里，AI工具的應用也成為第四支腳。

萬丈高樓平地起，連鎖是從第一家店開始的，單店盈利模式直接關係未來連鎖發展是否能贏。