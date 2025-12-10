民航局：新航空氣象服務系統將更精準 預計明年上路

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部民航局與中華航空氣象協會共同主辦的氣象技術交流研討會10日登場，包括運安會、軍方、航空公司、產業界與學術界等百餘名專家參與，共同就新一代航空氣象技術進行交流，展現我國持續強化飛航安全的決心。

民航局長何淑萍致詞指出，面對全球極端天氣頻率與強度不斷提高，ICAO、IATA與FAA皆將亂流偵測、低空風切監測、航空氣象數據整合、以及智慧化決策支援，視為新一代航空安全管理的關鍵能力。在這樣的國際趨勢下，各國皆積極投資新型觀測系統、演算法與資料標準， 以縮短資訊時效、提升預報能力，進而支撐航空營運風險管理。

民航局指出，台灣也正朝這個方向前進，刻正推動的「航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫」（AOAWS-RU）將在明年上線。

民航局表示，這不僅僅是系統更新，而是以國際標準為目標、決策支援為核心的全面升級工程。透過整合雷達、觀測、模式、航空氣象產品與國際氣象資料交換架構（SWIM）與格式（IWXXM），希望建構一個更有效率、更可靠、更具彈性的航空氣象服務架構，以支援航空公司、機場、運控與飛航服務單位的即時判斷。

而在颱風、對流、亂流及低空風切日益活躍的區域環境中，下一代航空氣象系統所提供的主動式風險識別、航路風險評估與決策建議，將成為提升飛航安全與運輸韌性的關鍵力量。

民航局飛航服務總臺總臺長黃麗君表示，航空環境越來越複雜，天氣不穩定性也提升，使航空氣象在機場作業、航路避讓及簽派決策中扮演更關鍵角色，而總臺及中華航空氣象協會也將持續促進產、官、學、研的協同合作，共同支持國家航空氣象技術的發展。

此次研討會以航空氣象科技新趨勢為核心，探討「桃園機場新一代低空風切監測規劃」、「亂流觀測與預報技術」及「下一代航空氣象系統發展」等重要議題。

台灣整合防災工程公司總監賈新興分享桃園機場新一代低空風切監測系統的可行規劃方向，說明因應第三跑道興建及既有設備遷移需求，新系統可考量採國際先進的多重觀測來源之組合，運用新氣象都普勒雷達結合光達之技術，以提升不同天氣條件下的偵測能力，確保起降安全。

台大大氣系教授林博雄的團隊則分享其與航空公司合作的亂流觀測研究，團隊透過實際航班蒐集相關資料，協助了解區域內亂流特性，並可作為提升預報能力的參考基礎，未來對航空公司在航路規劃與飛安管理上具重要助益。

飛航服務總臺亦在研討會同時介紹新一代航空氣象服務系統汰新及升級案（AOAWS-RU）之建置成果，包括：採用美國國家大氣研究中心（NCAR）所發展之最新高解析度預報模式、新增衛星及雷達資料，提供更精準的亂流、積冰、雷雨預報，建置互動式航空氣象服務網，並完備國際民航組織（ICAO）所推動的SWIM/IWXXM國際交換能力。

總臺表示，此系統將於2026年正式上線，提升我國航空氣象服務的準確度、效率與國際接軌能力。

民航局表示，本次研討會展現國內航空氣象領域的活力與合作能量，未來仍將全力整合航空公司、軍民航氣象單位、學術界與產業界的力量，強化航空氣象觀測、預報與決策支援技術，提升飛航安全與國家航空運輸的整體韌性。

民航局 桃園機場

