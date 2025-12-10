不動產估價師公會新里程碑 郭國任：全面落實不動產估價助理員制度

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2025年適逢不動產估價師公會全國聯合會成立20周年，估價師公會今10日在台北晶華酒店舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」晚會。總統賴清德以賀電表達祝賀，副總統蕭美琴亦親臨致詞予以勉勵。陳美玲／攝影
2025年適逢不動產估價師公會全國聯合會成立20周年，估價師公會於10日在台北晶華酒店舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」晚會。總統賴清德以賀電表達祝賀，副總統蕭美琴亦親臨致詞予以勉勵。

估價師公會同時也邀請到內政部次長董建宏、陸委會副主委梁文傑、立法委員林楚茵、鍾佳濱、麥玉珍、考試院前副院長吳容明、內政部國家公園署長王成機、內政部地政司司長林家正、財政部國有財產署署長曾國基、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、中華奧會主席蔡家福、財團法人會計研究發展基金會董事長王怡心、會計師公會全聯會理事長張威珍、全國律師聯合會理事長李玲玲、不動產仲介經紀商業同業公會全聯會理事長王瑞祺、地政士公會全聯會理事長鄭子賢、中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄、不動產建築開發商業同業公會全聯會秘書長于俊明等重要貴賓蒞臨參加。

估價師公會在本次晚會活動中，表揚在推動不動產估價師制度與健全產業發展的過程中，提供莫大助力且無私奉獻的產官學先進們，並頒發不動產估價貢獻獎。

估價師公會全聯會理事長郭國任致詞時表示，不動產估價師制度從無到有，逐漸在都市更新、重劃徵收、容積移轉、BOT，聯合開發、法院訴訟等各領域承擔著關鍵的角色。

郭國任指出，感謝近20年來產官學界的前輩先進對估價產業一路扶持與無私奉獻，特別是在立法院各黨及行政部門的力挺下，今年才能全面落實不動產估價助理員制度，讓估價產業更邁向新的里程碑。

