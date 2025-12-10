看美台關稅談判「稅率應該不會那麼高」 高志尚：有點擔心對傳產影響

快訊

中央社／ 台北10日電

美國品牌車款Jeep今天宣布重返台灣市場，義美董事長高志尚出席活動受訪表示，2026年台灣消費市場景氣「應該還好」，不過「有一點擔心」關稅談判結果對傳統產業影響，他預期，關稅稅率應該「不會那麼高」。

Jeep重返台灣市場，由寶嘉聯合總代理，2024年12月尚騰汽車集團取得寶嘉聯合經營權，尚騰董事長高易誼父親高志尚今天受邀出席Jeep品牌新車發表會。

展望2026年台灣消費市場景氣，高志尚表示，「應該會還好」，資本市場若好，很多人會受益，不過仍須關注美台關稅談判結果對傳統產業影響，「有一點擔心」。

高志尚預期，關稅稅率應該「不會那麼高」，但台灣今年貿易出口表現太好，使得對美出口順差擴大。

展望2026年台灣車市，高志尚表示，台灣人口規模小，每年買車換車的成長速度慢；對於部分品牌車廠調整台灣授權經銷商合作關係，高志尚指出，各國車廠品牌策略不一，市場定位也不一樣，後續仍有待觀察。

