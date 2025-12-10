和泰大金獲健康職場標竿獎銀獎 以全方位健康促進打造永續幸福企業

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金總經理陳永澤（中）與團隊榮獲健康職場標竿獎銀獎。圖／和泰大金提供
衛生福利部國民健康署於今舉辦「114年度績優健康職場與優良推動人員評選及表揚活動」。和泰興業（大金空調台灣總代理）憑藉長年深耕職場健康促進、落實職安衛管理及營造幸福企業文化的扎實成果，榮獲「健康職場標竿獎銀獎」殊榮，展現企業在關懷員工健康與推動永續治理上的卓越表現。

國健署與勞動部近年共同推動「健康臺灣」願景，今年起將既有認證制度正式轉型為「職場健康促進自主評核制度」，旨在鼓勵企業從自主檢視、系統化管理到持續精進，全方位提升員工身心健康與工作品質，這也呼應了世界經濟論壇提出的「職業安全、健康福祉、身體健康、體重與代謝健康」四大策略。

和泰大金積極響應政策，投入大量資源接軌國際標準。在執行層面上，從推廣健康飲食、規律運動、戒菸與慢性病管理，延伸至心理健康支持、工作環境改善及安全演練。公司透過循環式健康促進機制，具體推行包括員工協助方案、情緒紓壓課程及體位管理計畫等措施，致力打造涵蓋「身、心、靈」的全方位健康職場；同時強化職安管理與安全文化，確保員工能在安全舒適的環境中成長。

和泰興業會長蘇一仲表示，健康勞動力是企業永續發展的根基，和泰大金始終秉持「員工的健康就是企業最大的資產」之核心理念，持續打造幸福友善的職場環境。

代表領獎的總經理陳永澤也分享：「這座獎項屬於所有和泰人的努力。健康職場並非口號，而是一項需要長期投入與持續改善的工程。未來我們將以更具前瞻性的視角，結合企業文化與永續理念，擴大推動健康促進的深度與廣度，讓每位同仁都能在和泰大金感受到支持與價值。」

國健署指出，落實健康職場能有效協助員工養成健康習慣、降低健康風險並提升勞動力，和泰大金長年的投入已產生產業標竿效應。和泰大金表示，將以此榮耀為新起點，持續推動幸福職場與健康永續，讓員工、企業與社會共創更美好的未來。

衛生福利部常務次長莊人祥（左）頒獎予和泰大金總經理陳永澤（右）。圖／和泰大金提供
和泰大金總經理陳永澤代表領取健康職場標竿銀獎。圖／和泰大金提供
職場 和泰 永續

