政府救內需 孫明德：9月打開房貸水龍頭 八大公股行庫做「量化寬鬆」

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德10日於一場論壇指出，今年台灣經濟外強中乾，外銷厲害內需弱，而一國內需消費不外乎股市、房市、車市，正好這三件事把台灣內需僵住，於是「政府大智慧把錢灑進房地產」；美國人七成的錢在股票，台灣人七成的錢在房地產，9月開始打開房貸水龍頭叫八大公股行庫「量化寬鬆」。

全球商業數據機構美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）10日宣布與總經平台財經M平方（MacroMicro）展開策略合作，發布新世代企業決策方案並舉辦論壇，由鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）、財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹以及孫明德討論經濟展望。

對於是否有台灣病現象，孫明德認為短期產業確實分歧，今年台灣經濟外強中乾，尤其零售消費很少成長率低於2%，今年竟連1%都沒有。任何國家內需消費與股市、房市、車市有關。車市因進口關稅調降大家都不買車，股市第2季因關稅而表現不佳，至於房市，央行從去年打炒房迄今房價降不下來，但量也沒有。

孫明德強調，以上三件事情把內需僵住，後來政府大智慧把錢灑進房地產，美國人有七成錢在股票，台灣人七成的錢在房地產，9月開始打開房貸水龍頭叫八大公股行庫「量化寬鬆」，台灣量化寬鬆是公股行庫做而非央行，央行則開始順應潮流公開市場操作。今天台經院產經資料庫總監劉佩真也到財政部與公股行庫例行會議上針對不動產市場景氣演講。

不過，孫明德強調明年重點是美台都有選舉，故資金會一路寬鬆到年底，內需消費可復原，長期問題是產業競爭力強弱有別，但台灣只要緊盯全世界創新腳步，即美國短期靠寬鬆，長期靠創新，日本就是有寬鬆沒創新，美國每次危機都是寬鬆與創新並行，台灣亦然。

談到台灣企業競爭力，孫明德說，過去是因跟著美國走，美國很會創新及行銷但不喜歡製造，台灣趕上國際潮流代工，一直跟著美國創新；過去40年日本沒有跟上，仍只做汽車和家電，反而大陸、韓國及台灣表現好。台灣根本競爭力是老二哲學，台積電（2330）和鴻海（2317）都是代工。因此永遠跟著時代趨勢走，競爭力會一直存在。最後，給企業未來的建議是AI應用要大膽，但投資千萬小心，明年優勝劣敗會更明顯。