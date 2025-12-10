駁斥假新聞 皇昌：哪來賺百億元？工程品質鑑定達標 絕非豆腐渣

近期不斷被部分媒體影射中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期疑似官商勾結，不勝其擾的皇昌營造（2543）10日公司執行長林明照在律師陪同下，前往台北地檢署遞狀申告，更在公開資訊觀測站大動作公告、駁斥連日來媒體不實報導的假新聞。

林明照指出，部分媒體連日來多篇報導，不僅未向公司查證，盡到媒體該有的平衡報導之責，報導內容如「大賺百億」、「豆腐渣工程」、暗示「浮報工程款」等更有重大錯誤；不實報導已嚴重損害公司多年來累積的優良廠商形象，同時影響公司未來投標的競爭力，意圖使皇昌營造不得標，惡意抹黑讓集團決議告到底。

林明照舉例，不實報導指出公司大賺百億元，但卻故意忽略不計皇昌營造為施作三接工程所投入購買施作船隊，及專業人力等鉅額成本投入；再者，皇昌營造為上市公司，任何工程款單價均按市場行情及施工船機、經驗評估報價，哪來浮報工程款情事，尤其相關工程之財務報表，需經過第三方會計師事務所查核審確認，哪來不合常規、「大賺百億」利潤。

他分析，「豆腐渣工程」更是空穴來風，「沉箱受損」是皇昌營造為維護工作品質，在「自主檢查時」發現，並且「主動通報監造及業主」，並在修復改善完成後，業主為求慎重，還委託第三方公正單位進行鑑定和評估後、再委由相關專業單位即國內知名大學進行檢測及試驗，多道關卡檢驗後，鑑定結果均證明「施工品質合規且達標」。

林明照強調，皇昌營造基於捍衛公司及3萬多名股東權益的立場，已向台北地方檢察署提出違反《證券交易法》第155條「散布不實資料影響股價罪」、《政府採購法》第87條「以非法方式影響開標結果罪」及《刑法》第310「誹謗罪」、313條妨害信用罪等之刑事告訴（發）程序，要透過司法程序揪出背後惡意造謠的有心人士，更希望杜絕部分媒體不實報導的歪風，。

同時，林明照表示，部分媒體不實報導前，公司股價有不正常波動，合理懷疑背後有禿鷹集團利用不實報導操弄股價獲取不當利益之情，因此皇昌營造亦請求臺灣證券交易所保留相關股票交易紀錄，以及交割資金流向，以供司法機關調查不法情事。

以下為聲明全文：