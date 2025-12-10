獨／工具機今年進口大增近倍 工具機大老：產業競爭力已不如人

台灣工具機暨零組件11月進出口統計資料出爐，其中令人矚目的，是金屬成型工具機的11月進口金額699萬美元，較上個月成⾧42%，且1至11月進口累計金額為1.41億美元，較去年同期大幅增加92.2%。台灣工具機暨零組件公會前理事長許文憲分析，有可能來自半導體和國防需求購進國外機具，但也可能反映，競爭力已不如人。

金屬成型工具機主要是能切削、塑形金屬的機械，包括傳統的車床、銑床，以及現代CNC (電腦數值控制) 加工中心，許文憲說，進口突然大幅成長，因尚待了解進口的是哪些品牌，但數字會說話，如果這些產品果真來自國防工業，其中又有國內廠商可替代，政府應加以限制，讓國內廠商在美國關稅和匯率雙種壓力下，得到喘息的時間。

不過，他表示，產業界最需要的是「持續穩定」因此廠商寧可買貴，也必須要用精度高、品質穩定的機具，否則要是生產線中斷，得花更大的成本，得不嘗失。他強調，提升自我的能力是工具機廠商須努力追求的。

許文憲感嘆，台灣產業正面臨「3成半導體打倒7成中小企業」的景況，工具機正處不利的局面，因廠商面臨在工具機控制器來自日本和德國，部分零組件來自中國大陸，「愈做愈貴」的窘境，又遇到美國關稅和匯率雙種夾擊，更難和日本競爭。

公會秘書長陳忠平說，目前看不到細部資料，還難斷言工具機進口大幅增加的原因，必須進一步訪談業者。

工業同業公會今表示，據財政部資料顯示，1至11月工具機累計進口金額為5.99億美元，較去年同期增加24.9%。其中，金屬切削工具機進口累計金額為4.58億美元，較去年同期增加12.7%；金屬成型工具機進口累計金額為1.41億美元，較去年同期大幅增加92.2%。前3大國家是日本、中國(含香港)、比利時。

至於出口方面，今年1至11月工具機累計出口金額約為18.28億美元，較去年同期減少8.8%。其中，金屬切削工具機出口累計金額為15.1億美元，較去年同期減少9.5%，金屬成型工具機出口累計金額約為3.18億美元，較去年同期減少5.1%。