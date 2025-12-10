細部計畫書曝光！輝達盼仿效美國總部在北士科建「星艦」 將合併兩基地

輝達海外總部落腳北士科T17、18，北市府預計農曆年前與輝達簽訂地上權合約，該案今起公展1個月至明年1月8日，包含合併兩地中間道路、擴寬道路等。副市長李四川今說，若有民眾提意見，會納入都委會討論，預計明年1月下旬召開都委會審議。

北市府公告，依據都市計畫法第19條，北市都市計畫「變更台北市北投區軟橋段88地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區（特）、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案」12月10日起在北市府、北投區公所公開展覽30天，公展期間任何公民或團體如有意見，以書面向北市都委會提出。

細部計畫書指出，依輝達海外總部設立需求，基地面積至少需達3公頃以上，而T17、T18基地面積分別為2.29公頃及1.6公頃。兩基地間道路用地阻隔，且輝達預計擬仿效美國總部設計為「星艦」的特殊建物，採低量體、高建蔽率方式興建，不符現行建蔽率及都市設計準則相關規定。

計畫書提及，為滿足輝達用地規模的需求，廢除T17、T18間15公尺寬道路，合併兩基地為T1718同一基地；配合建物設計需求，將法定建蔽率由50%調整為70%，並解除建物最大對角線、最大牆面線的限制，也配合調整周邊道路路型。

另，現行T16均以士科路為主要停車場出入口，T1718也將以士科路進出至主幹道福國路 ，且基地北側臨高架橋樑文林橋的路幅較窄，因此在T1718基地西側、北側畫設5公尺道路用地，將西側士科路由15公尺拓寬至20公尺寬、北側福國路由40公尺拓寬至45公尺寬，也放寬基地臨路側皆可設置停車場出入口，紓解開發衍生的交通壅塞。

國民黨議員張斯綱直言，民眾比較擔心交通壅塞是否變得跟內科一樣，希望交通局同步規畫，不要跟不上車輛成長的速度。公展過後，市府交通局和產發局應對北士科一帶的交通做個3D圖，模擬未來交通流量，納入T16金仁寶、T1718輝達，讓廠商、居民有更清楚的概念。

民進黨議員陳賢蔚說，北士科交通問題包含「點」輝達基地的動線，「線」福國路、承德路6段是聯外主要道路，「面」鄰近環河北路三段、士林中正路和中山北路都是壅塞。他要求交通局趕快建置好智慧號誌與線上即時調控系統、公車專用道的設置刻不容緩，捷運路網也是。

民眾黨議員黃瀞瑩說，目前承德路、福國路已經在塞車，若要再做路型調整、金仁寶與輝達員工全數進駐、加上鄰近的福國社宅，以及未來淡北道路開通，淡水端來的人流壓力會更大，交通局應提早提出交通計畫，紓解周邊道路的壓力，否則未來一定更嚴重。