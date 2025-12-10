奧孟亞口服減重藥授權傳捷報 GMP製造驗證完成、里程碑款項入帳
瘦瘦針、減重藥概念股奧孟亞（7776）10日公告，該公司主力研發產品ANY002授權合作傳捷報。被授權夥伴已正式完成GMP製造驗證。依合作合約，奧孟亞同步收取此階段里程碑款項。
奧孟亞表示，此次完成的GMP驗證，不僅是生產程序的合規要求，更代表ANY002已具備進入量產與商業化規模製造的能力，為後續臨床試驗供藥、上市準備以及國際市場推進奠定核心基礎。此筆款項入帳，表示公司核心技術平台MIRA/JE正式跨入關鍵製備階段。
該公司並表示，將持續協助授權夥伴，推進ANY002的藥品製備、品質驗證及法規送件等後續工作，確保臨床試驗能在穩定且符合國際品質的製造供應下順利展開。
奧孟亞總經理史格瑞表示，GMP里程碑的達成，清楚證明該公司的技術不僅在實驗室卓越，也能順利擴大至量產規模。該公司將持續以輕資產、高效率的策略推動下一代口服胜肽藥物開發，為糖尿病與體重管理領域帶來更多創新選擇，並擴大產品線。
奧孟亞專注於針劑轉口服的新藥開發，主力產品ANY002及ANY004皆聚焦於糖尿病與減重治療市場。公司以創新吸收增效技術 MIRA/JE 為核心，透過靈活授權與策略合作模式，加速技術商轉、臨床推進與全球市場拓展。
