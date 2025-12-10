智寶歡慶《FFXIV》繁中版上市 推出人氣角色阿爾法路行鳥造型一卡通

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

漫遊戲（ACG）IP公司智寶（7824）為盛大歡慶FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市，同步推出阿爾法一卡通陪著光之戰士一路暢行。

由智寶團隊精心打造，以FINAL FANTASY XIV可愛的阿爾法造型為設計核心，在SQUARE ENIX的監修下，採用療癒的可愛坐姿造型，頭部還能左右擺動，只要嗶卡還會響起熟悉的叫聲，不僅是日常可使用的一卡通，更是一款值得收藏、放在桌上就能帶來好心情的精品擺飾。

據悉，阿爾法兼具收藏價值與實用功能的一卡通一次滿足！FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市讓許多玩家加入光之戰士們的行列，現在推出阿爾法從艾奧傑亞旅行到大家身邊，陪著各位光之戰士們一同生活！自2025年12月10日起於東海模型官方網站商城開放預購， 預計2026 年 2 月起正式出貨，限量發行，千萬不能錯過！

