聲寶土城樂齡宅「新北土城館」上梁 2027年首季營運

中央社／ 台北10日電

聲寶集團首座橘青春樂齡宅「新北土城館」建築主體，順利完成結構階段，於今天舉行上梁典禮。聲寶表示，橘青春新北土城館預定2026年底完工，2027年第1季營運。

聲寶表示，將自2025年12月12日起接受客戶預約承租，並依預定順序於正式簽約時享有優先選屋權利。

聲寶指出，集團積極布局高齡健康產業鏈，「橘青春」系列樂齡宅為首發之作，全棟116戶、只租不售，專為熟齡長者打造安心、安全的樂齡生活空間。基地位於新北市土城區，鄰近捷運板南線與未來萬大–樹林線雙捷運，交通便利；周邊有土城長庚醫院提供完善醫療支援。

聲寶指出，館內規劃全方位樂齡專屬服務，搭配「橘青春雲端科技」智慧平台，整合生活秘書、健康膳食、旅遊購物、預約提醒、健康監測、跌倒偵測與預防醫學等功能。

