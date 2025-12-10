不忍了！皇昌營造親赴北檢提告 控「有心人士勾結禿鷹抹黑」四大罪

近期中油三接工程案爭議不斷，承攬該工程案的皇昌營造（2543）執行長林明照10日在律師陪同下，親赴台北地檢署狀告有心人士不僅預先放空公司股票，更刻意選在台電四接工程招標關鍵期間，不斷透過不實訊息、自導自演之錄音檔，提供錯誤資訊予媒體報導，希冀達到抹黑、打擊公司商譽，進而影響政府採購公平性，以及操弄股價獲取不當利益等三大企圖。

林明照強調，皇昌營造為遏止歪風，捍衛公司、股東、員工及廣大證券市場投資人權益，決議遞狀申告，同時呼籲檢察機關立即啟動調查，切勿讓有心人士藉此擾亂資本市場、影響政府採購公平性、傷害剛站穩腳步的國內海事工程產業。

林明照表示，近期疑似不斷出現有心人士利用媒體標記皇昌、擷取公司官網圖片，以不實資訊、影射公司政商關係良好，才拿到中油三接工程案，希冀透過惡意行為打擊皇昌、誤導社會大眾，更藉此勾結禿鷹集團預先放空公司股票，達到操弄股價、獲取不當利益，進而左右正在招標的台電四接工程案結果，有心人士惡劣行為已涉犯《營造業法》、《證券交易法》、《政府採購法》、《刑法》等罪，對此皇昌營造不放任、決議提告。

以下為皇昌營造聲明全文：