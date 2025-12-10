不忍了！皇昌營造親赴北檢提告 控「有心人士勾結禿鷹抹黑」四大罪
近期中油三接工程案爭議不斷，承攬該工程案的皇昌營造（2543）執行長林明照10日在律師陪同下，親赴台北地檢署狀告有心人士不僅預先放空公司股票，更刻意選在台電四接工程招標關鍵期間，不斷透過不實訊息、自導自演之錄音檔，提供錯誤資訊予媒體報導，希冀達到抹黑、打擊公司商譽，進而影響政府採購公平性，以及操弄股價獲取不當利益等三大企圖。
林明照強調，皇昌營造為遏止歪風，捍衛公司、股東、員工及廣大證券市場投資人權益，決議遞狀申告，同時呼籲檢察機關立即啟動調查，切勿讓有心人士藉此擾亂資本市場、影響政府採購公平性、傷害剛站穩腳步的國內海事工程產業。
林明照表示，近期疑似不斷出現有心人士利用媒體標記皇昌、擷取公司官網圖片，以不實資訊、影射公司政商關係良好，才拿到中油三接工程案，希冀透過惡意行為打擊皇昌、誤導社會大眾，更藉此勾結禿鷹集團預先放空公司股票，達到操弄股價、獲取不當利益，進而左右正在招標的台電四接工程案結果，有心人士惡劣行為已涉犯《營造業法》、《證券交易法》、《政府採購法》、《刑法》等罪，對此皇昌營造不放任、決議提告。
以下為皇昌營造聲明全文：
近來外界報導提及中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期浮報工程款相關爭議，疑似有心人士勾結禿鷹集團進行操作。渠等預先放空本公司股票，並藉由中油浮報工程款之新聞，影射本公司政商關係良好、工程品質不佳等，藉以獲利，並藉此打擊本公司商譽，使台電四接工程招標發生不正確結果，已涉犯營造業法、證券交易法、政府採購法、刑法等罪嫌，影響本公司權益甚鉅，皇昌營造決議，今（10）日由本公司執行長林明照在律師陪同下，在台北地檢署遞狀申告，並就申告內容說明如下：
一、有心人士勾結禿鷹集團為牟取不法利益，刻意提供錯誤資訊引導媒體報導中油三接工程涉有爭議，利用媒體標記本公司、擷取本公司官網圖片誤導社會大眾，以「大賺百億元」、「沉箱破裂整個結構就像豆腐渣」等不實資訊，影射本公司政商關係良好，始能就中油三接工程進行得標，獲取暴利云云，然而上開指控均非屬實。
二、本公司為國內上市公司，財務報表經會計師事務所查核完竣，絕無有心人士所稱大賺百億元情事；且沉箱破損係因適逢藻礁公投，本公司經中油公司指示暫緩投放沉箱至預定地，然因台北港儲存空間不足，使沉箱因海浪起伏而互相撞擊導致破損，後續新北市土木技師公會已進行沉箱工程品質鑑定，結果顯示沉箱結構良好，並無所謂豆腐渣之情事。惟有心人士勾結禿鷹集團刻意提供錯誤資訊予媒體報導，藉以達到抹黑本公司之目的。
三、本公司發現，本公司之股價在上開新聞報導前，有遭到大量放空之情形，該集團顯然利用上開不實報導操弄股價獲取不當利益，實已違反證券交易法。
四、 有心人士虛指有所謂「錄音檔」，密集於2025年11月11日、15日、17日以「知情人士」自居，提供不實資訊供媒體密集報導，適逢台電四接工程開標日（2025年11月18日）前夕，其惡意損害本公司多年來累積之優良廠商形象，影響本公司未來投標之競爭力，甚至已造成寒蟬效應，影響評審委員公平公正之評選結果，已違反政府採購法等罪。
五、實則，中油三接二期工程於2022年招標時，就曾發生招標機關擅改招標規定，使原不符資格之廠商東o營造得以參標之不法情事，本公司當年即據以陳情未果，今值台電四接工程開標之際，又出現有心人士蓄意以不實訊息、提供自導自演之錄音檔，惡意打擊本公司商譽。
本公司為顧及廣大股東權益，維持政府採購之公平性，勢將捍衛權益到底！
針對上開涉嫌違反證券交易法、政府採購法、刑法等情事，本公司鄭重呼籲檢察機關立即啟動調查，以維護本公司、股東、員工及廣大證券市場投資人之權益，切勿讓有心人士影響政府採購之公平性。
