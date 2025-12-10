下班忘關冷氣…同事慘挨罰1.25萬元 勞動部解釋：不得訂懲罰性罰款

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
近日有網友反應，他身為補習班櫃檯人員，有同事因為下班忘記關冷氣，被公司罰款1萬2,500元，質疑此舉是否合法。上班族示意圖。圖／AI生成
近日有網友反應，他身為補習班櫃檯人員，有同事因為下班忘記關冷氣，被公司罰款1萬2,500元，質疑此舉是否合法。勞動部10日表示，勞動部《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。

一名網友表示，他是一間美語補習班的櫃檯人員，公司內部規定，下課離開教室後，就得自行關閉冷氣及電風扇等電器，否則必須按照補習班對面國小租借教室的金額付費。近日打掃阿姨發現，有一間教室的冷氣將近4天沒關，因此教室負責人及另名櫃檯人員被罰1萬2,500元費用。

對此，勞動部回應，依照《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。

勞動部指出，勞基法第22條及第26條另有規定，工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。勞工如因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。

勞動部提醒，若民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

