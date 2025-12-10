萬丹紅豆種植全國之最 力推產銷履歷打造品牌競爭力

全國紅豆種植面積約5500公頃，屏東縣就占近4000公頃，其中萬丹鄉近2000公頃，是全國之最，縣議員許展維指出，但加入加入產銷履歷不到500公頃，面對市場變動與外來危害，他與立委徐富癸，辦理講習，協助農民熟悉生產履歷申請流程，提升萬丹紅豆競爭力。

前兩年紅豆受極端天氣影響歉收，今年紅豆下個月將採收，未受氣候影響，紅豆田間果實累累，農民希望採收價至少維持一台斤5、60元以上才能回本。今年種子價格更創新高來到一台斤88元。

立委徐富癸、縣議員許展維今在萬丹鄉廈北社區辦「紅豆產銷履歷建置及推動用藥安全講習」，邀請農糧署、動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場、關務署、海巡署及屏東縣政府農業處與會，座談後到紅豆產區現勘。

徐富癸說，萬丹紅豆是屏東代表性特色農產，但要在國內外市場站穩腳步，從田間管理、用藥安全到產銷履歷，每一環都要扎實提升。萬丹農民近年遭遇綠鬣蜥入侵，紅豆嫩芽常被啃食殆盡，造成嚴重損害。

徐富癸表示，他在立法院總質詢中向行政院與農業部強力反映農民困境，成功爭取追加7000萬元防治經費，用於補助專業獵人、協助農民圍網與驅蜥所需資材，盼能降低綠鬣蜥危害，守住農民收成。也協助產地提升競爭力，讓「安全、可溯源的屏東紅豆」成為品牌。

許展維指出，萬丹種紅豆歷史悠久，品質受肯定，面對市場變動與外來危害，田間管理及產銷履歷更需提升。農藥正確使用不僅攸關農產品安全，也影響產業形象。為提升市場辨識度、避免消費者買到非萬丹產紅豆，辦理多場講習，協助農民熟悉生產履歷申請流程。

許展維提到，最關鍵「產地證明」。未來期盼能比照其他產區模式，由鄉鎮公所商標註冊，農民只要依程序向公所申請，就可以取得「產地標章驗證」。如此一來，農民將同時擁有「產地證明」與「產銷履歷」保障，讓萬丹紅豆更容易被看見、被信任，提升競爭力。

農糧署南區分署長賴明陽表示，紅豆是屏東重要外銷作物，導入產銷履歷面積仍有限。透過講習，協助農民深入理解產銷履歷制度、田間紀錄要求與採後處理標準，提升產品一致性，有助拓展更多高價市場。