因應元旦疏運 台鐵共加開41班次、12月12日開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司因應2026年元旦疏運旅客需要，2025年12月31日、2026年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班；另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班。

台鐵公司表示，2026年元旦加開列車車票訂於2025年12月12日（五）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

