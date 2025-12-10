正式啟動屏東火車站公辦都更 內政部：促成屏東首例住商混合 TOD 案

內政部次長董建宏10日出席「屏東火車站公辦都市更新案」簽約記者會時表示，內政部自104年起即補助當時的交通部臺灣鐵路管理局辦理都更相關規劃，歷經4次招商，克服土地產權整合多重挑戰，終於在中央、地方與民間三方協力合作下，促成本件「大眾運輸導向開發（TOD）」指標性案例，也是臺鐵公司在南部地區的首宗大規模站區都市更新案，未來可為屏東市區注入新動能，成為站前兼具商業與生活機能的精華地段。

董建宏指出，都更案基地位於屏東車站東側站區街廓範圍，面向復興路及光復路，占地2,600餘坪，將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上20層、地下4層的住商大樓；其中地上第1至3層規劃為商場空間，第4層設置住宅公設與綠平台，第5至20層則為住宅空間。

董建宏表示，本案完成開發後，將串聯臺鐵屏東站與屏東轉運站，不僅是當地的交通樞紐，相距縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨、環球購物中心及屏東榮民總醫院也只需不到5分鐘車程，其憑藉優異的地理位置，完美融合都市的居家機能、商業活動與便捷的交通。

今日出席貴賓，包括內政部次長董建宏、交通部路政及道安司長吳東凌、交通部產業發展及國際司長陳其華、國營台灣鐵路股份有限公司董事長鄭光遠及總經理馮輝昇、屏東縣副縣長黃國榮、達麗建設事業股份有限公司董事長謝志長、台灣軌道經濟發展協會理事長張政源等共同出席。