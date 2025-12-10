華航會員限定！站上 K-POP 年度盛事金唱片頒獎典禮

華航歡慶66周年祭出最尊寵會員活動，將帶領華航會員親臨K-POP韓國流行音樂年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards），凡華航晶鑽、翡翠會員在指定期間於華航網站或APP購票並完成登錄，即有機會獲得限量金唱片頒獎典禮「華航購票序號」，近距離感受超華麗韓星陣容的無限魅力。

為回饋會員的支持，華航推出高卡會員獨家限定「第40屆金唱片頒獎典禮」專屬禮遇，晶鑽與翡翠卡會員12月12日至18日於華航網站或APP購買華航或華信國際線自營航班任一航點機票（含會員卡號資訊），並於12月19日完成登錄，就有機會獲得金唱片頒獎典禮「華航購票序號」，每組序號限購TWD 5,980元門票2張，名額有限，額滿為止，歡迎會員一起參與韓國最具指標性之一的音樂頒獎典禮。

金唱片頒獎典禮是韓國音樂界最具代表性的獎項之一，被視為「韓國的葛萊美獎」，具公信力與影響力；明年迎來40周年，頒獎典禮宣布首次移師臺北，將於2026年1月10日在臺北大巨蛋盛大登場，演出陣容包含BLACKPINK成員Jennie、IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM及CORTIS等多組人氣歌手與團體，三大男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮更將同台擔任頒獎嘉賓，超狂卡司一公布隨即引爆粉絲高度關注。