快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

華航會員限定！站上 K-POP 年度盛事金唱片頒獎典禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航晶鑽、翡翠會員在指定期間於華航網站或APP購票並完成登錄，就有機會獲得限量第40屆金唱片頒獎典禮「華航購票序號」。華航提供
華航晶鑽、翡翠會員在指定期間於華航網站或APP購票並完成登錄，就有機會獲得限量第40屆金唱片頒獎典禮「華航購票序號」。華航提供

華航歡慶66周年祭出最尊寵會員活動，將帶領華航會員親臨K-POP韓國流行音樂年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards），凡華航晶鑽、翡翠會員在指定期間於華航網站或APP購票並完成登錄，即有機會獲得限量金唱片頒獎典禮「華航購票序號」，近距離感受超華麗韓星陣容的無限魅力。

為回饋會員的支持，華航推出高卡會員獨家限定「第40屆金唱片頒獎典禮」專屬禮遇，晶鑽與翡翠卡會員12月12日至18日於華航網站或APP購買華航或華信國際線自營航班任一航點機票（含會員卡號資訊），並於12月19日完成登錄，就有機會獲得金唱片頒獎典禮「華航購票序號」，每組序號限購TWD 5,980元門票2張，名額有限，額滿為止，歡迎會員一起參與韓國最具指標性之一的音樂頒獎典禮。

金唱片頒獎典禮是韓國音樂界最具代表性的獎項之一，被視為「韓國的葛萊美獎」，具公信力與影響力；明年迎來40周年，頒獎典禮宣布首次移師臺北，將於2026年1月10日在臺北大巨蛋盛大登場，演出陣容包含BLACKPINK成員Jennie、IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM及CORTIS等多組人氣歌手與團體，三大男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮更將同台擔任頒獎嘉賓，超狂卡司一公布隨即引爆粉絲高度關注。

華航重視會員服務，持續透過跨產業與文創的連結，創造更豐富的會員價值，提升會員忠誠度，與華航會員攜手邁向嶄新「哩享生活」。

華航會員在指定期間於華航網站或APP購票並完成登錄，就有機會獲得限量第40屆金唱片頒獎典禮「華航購票序號」。華航提供
華航會員在指定期間於華航網站或APP購票並完成登錄，就有機會獲得限量第40屆金唱片頒獎典禮「華航購票序號」。華航提供

華航 韓國

延伸閱讀

高市早苗重申竹島領土立場 韓國政府回應反駁

電子簽不改「中國（台灣）」 賴總統：盼韓國尊重台灣人民意志

華航董事長高星潢為華航第一期培訓機師 積極推動台灣航空人才培育承諾

K-POP第一人！GD將擁有個人專屬課程 一學期4學分

相關新聞

華航會員限定！站上 K-POP 年度盛事金唱片頒獎典禮

華航歡慶66周年祭出最尊寵會員活動，將帶領華航會員親臨K-POP韓國流行音樂年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The ...

北市驚見「億級」老宅 專家：天價行情關鍵在這

台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是...

半導體龍頭助攻 雲林海線躍升房市黑馬

近期房市急凍，惟部分縣市仍具發展潛力，如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。住商機構觀察實價登錄數據，...

半導體助攻 雲林海線躍升房市黑馬「一年漲3成」

近期房市急凍，惟部分鄉鎮市在科技園區外溢效應下，仍亮麗表碧，住商機構觀察實價數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣北港鎮僅隔一年...

50年老名宅單價破百萬 總價近億 因在這燙金路段

誰說老屋不值錢？台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區...

地熱發展有突破！全台首座深層地熱探測井有熱源上湧

中研院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與綜合分析。中研院團隊表示，本次試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。