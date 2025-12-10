北市驚見「億級」老宅 專家：天價行情關鍵在這

台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是信義區3筆、松山區2筆。其中有三筆破億老宅交易，分別是屋齡已37年的松山區「國際名園」、47年的大安區「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。而屋齡最老的是大安區「百利大廈」已過半百，但高樓層每坪成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，屋齡50年的「百利大廈」，屬於早期的仁愛路名宅，屋主大多為企業主、大安區資深住戶，雖然屋齡老、屋況舊，但因坐擁黃金門牌，公設比低、坪數實在，因此少有釋出，每坪成交行情約在每坪110~130萬元。

此外，「百利大廈」的自辦都更單元劃設已核准，未來若順利改建，新建大樓單價每坪成交行情至少200萬元起。

而今年成交的老名宅中，松山區「國際名園」總價、單價最高，達1億885萬元、每坪成交價134萬元，也創下該社區每坪單價新高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區位在慶城街上，也在松山區最貴豪宅「文華苑」旁，因海砂屋因素，已由長虹建設負責整合改建，建案基地達1,700多坪，預計將成為繼「Diamond Towers 台北之星」後，國內第二大的民間都更案，未來新推案每坪單價可望破200萬元。