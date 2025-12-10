快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

北市驚見「億級」老宅 專家：天價行情關鍵在這

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是信義區3筆、松山區2筆。其中有三筆破億老宅交易，分別是屋齡已37年的松山區「國際名園」、47年的大安區「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。而屋齡最老的是大安區「百利大廈」已過半百，但高樓層每坪成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。台灣房屋集團趨勢中心提供
台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是信義區3筆、松山區2筆。其中有三筆破億老宅交易，分別是屋齡已37年的松山區「國際名園」、47年的大安區「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。而屋齡最老的是大安區「百利大廈」已過半百，但高樓層每坪成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。台灣房屋集團趨勢中心提供

台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是信義區3筆、松山區2筆。其中有三筆破億老宅交易，分別是屋齡已37年的松山區「國際名園」、47年的大安區「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。而屋齡最老的是大安區「百利大廈」已過半百，但高樓層每坪成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，屋齡50年的「百利大廈」，屬於早期的仁愛路名宅，屋主大多為企業主、大安區資深住戶，雖然屋齡老、屋況舊，但因坐擁黃金門牌，公設比低、坪數實在，因此少有釋出，每坪成交行情約在每坪110~130萬元。

此外，「百利大廈」的自辦都更單元劃設已核准，未來若順利改建，新建大樓單價每坪成交行情至少200萬元起。

而今年成交的老名宅中，松山區「國際名園」總價、單價最高，達1億885萬元、每坪成交價134萬元，也創下該社區每坪單價新高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區位在慶城街上，也在松山區最貴豪宅「文華苑」旁，因海砂屋因素，已由長虹建設負責整合改建，建案基地達1,700多坪，預計將成為繼「Diamond Towers 台北之星」後，國內第二大的民間都更案，未來新推案每坪單價可望破200萬元。

都更 台北

延伸閱讀

影／北市日料店、醫美診所「同一棟」接連遭竊 犯案手法曝光

就職將滿3周年談北市塞車 蔣萬安提「上任第一周」就做這件事

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

行政治理／內政部長劉世芳 老宅延壽 雙軌並進

相關新聞

華航會員限定！站上 K-POP 年度盛事金唱片頒獎典禮

華航歡慶66周年祭出最尊寵會員活動，將帶領華航會員親臨K-POP韓國流行音樂年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The ...

北市驚見「億級」老宅 專家：天價行情關鍵在這

台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是...

半導體龍頭助攻 雲林海線躍升房市黑馬

近期房市急凍，惟部分縣市仍具發展潛力，如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。住商機構觀察實價登錄數據，...

半導體助攻 雲林海線躍升房市黑馬「一年漲3成」

近期房市急凍，惟部分鄉鎮市在科技園區外溢效應下，仍亮麗表碧，住商機構觀察實價數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣北港鎮僅隔一年...

50年老名宅單價破百萬 總價近億 因在這燙金路段

誰說老屋不值錢？台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區...

地熱發展有突破！全台首座深層地熱探測井有熱源上湧

中研院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與綜合分析。中研院團隊表示，本次試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。