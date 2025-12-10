半導體龍頭助攻 雲林海線躍升房市黑馬

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。住商機構觀察實價登錄數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣，該縣房價大漲，如北港鎮僅隔一年房價即大漲近三成；至於大嘉義地區則以太保市、嘉義市兩市房價漲幅最多。住商機構提供

近期房市急凍，惟部分縣市仍具發展潛力，如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。住商機構觀察實價登錄數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣，該縣房價大漲，如北港鎮僅隔一年房價即大漲近三成；至於大嘉義地區則以太保市、嘉義市兩市房價漲幅最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，中南部部分縣市過去少有大型建設，如有產業議題進駐，可為地方注入強心針，致使價格具抗跌性。

據實價登錄資料，今年雲林縣新案每坪成交均價達26.1萬元、年增率3.6%，其中不少行政區皆呈現大幅起漲，如北港鎮今年新案每坪成交均價來到24.7萬元，相較去年19.4萬元飆漲27.3%。

大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮屬於雲林海線的商業、文化以及生活中心，整個生活圈人口預估有近14萬人以上，加上近期北港糖廠周邊土地逐漸活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能成熟，惟該鎮蛋黃區土地稀有，新案供給跟不上需求，預售價格有起漲空間。

此外，蘇聖賓指出，北港鄰近嘉義縣，在嘉義科學園區議題帶動，區域受嘉科新貴、置產族群青睞，讓當地房市具發展前景，新案行情上揚。

嘉義縣市方面，觀察數據，嘉義縣今年新案每坪成交均價來到29.5萬元，相較去年修正5.4%；不過，其中仍有太保市房市表現較佳，今年該市新案每坪成交價達34.7萬元，年漲幅約4.5%；另外，嘉義市新推案每坪成交價達38.3萬元、年增10.1%，為大嘉義地區房價領頭羊。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟指出，太保市受惠於嘉科議題，加上嘉義高鐵特區廣大開發用地，吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲；至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，亦吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。

賴志昶分析，部分過去少有市場關注區域，由於房價屬低點，適逢重大建設議題進駐，易有起漲空間，但產業鏈進駐雖有助提升市場買方信心，若區域無機能性或剛性需求支撐，只要市場景氣不穩，易有價格波動，提醒如有置產或投資需求，在房市翻轉氛圍較盛之際，應謹慎評估。

