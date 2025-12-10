環境部歲末分享執行成果 PFAS 管理跨部會國家隊

環境部邀請衛福部、經濟部、農業部、內政部、教育部、財政部、海委會、國科會、國衛院等部會，於10日在集思臺大會議中心舉辦「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」，會議聚焦各部會因應國際趨勢強化PFAS管制的作法及未來策略，並與產、學、研及NGO代表共同交流。環境部部長彭啓明到場致詞，表示政府積極回應全球PFAS治理浪潮，除感謝各部會的協助及支持，後續亦將致力達成環境永續。

PFAS是一個化學物質家族的總稱，因具危害性及不易分解的持久性，是環境中有名的頑固份子，自98年起部分PFAS陸續被納入「持久性有機污染物斯德哥爾摩公約」，環境部表示，我國相當重視持久性有機污染物，早已於97年由時環保署邀集跨部會制訂推動「斯德哥爾摩公約國家實施計畫」，其後並延伸專章，2024年推動行政院核定跨部會「全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動計畫」。

國家實施計畫及行動計畫執行迄今，已陸續呈現初步成果，其中有關源頭管理，環境部已依據「毒性及關注化學物質管理法」，列管全氟辛烷磺酸（PFOS）等共508種物質，且於114年8月5日預公告，新增列管269種PFAS為關注化學物質。

此外，環境部也依「飲用水水質標準」制定全氟辛酸（PFOA）及PFOS加總含量不超過50奈克/公升，PFOS及全氟己烷磺酸（PFHxS）加總含量不超過70奈克/公升，並自2027年7月1日施行。另並新增訂定「20項PFAS總和」指引值為100ng/L，維護飲用水安全。

至化粧品，衛福部已於113年3月21日公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增5類13項PFAS物質列為化粧品禁止使用成分，已自114年1月1日實施，保障國人健康。

相關檢測也持續進行，113年計完成檢測4,714筆數據資料，涵蓋河川底泥及魚體、地下水、海水、放流水、飲用水、土壤及紡織品等，以掌握PFAS於環境與商品中的背景濃度與流布情形。

除管制及檢測，跨部會並辦理各項風險溝通，113年共辦理42場次推廣活動，包括相關會議、說明會、體驗營及學校宣導等，並製作各式文宣素材，並完成專屬網頁，強化民眾與利害關係人對PFAS風險與管理措施的認知。

環境部強調，PFAS 治理是一場長期且全面的挑戰，唯有跨部會投入與全民參與，才能走得穩、走得遠，這次發表會不只是成果回顧，也揭示我國透過化學物質治理的框架，整合各界量能，共同致力於減少PFAS等化學物質所帶來的風險。