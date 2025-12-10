快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

環境部歲末分享執行成果 PFAS 管理跨部會國家隊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長及化學署署長與主持人及跨部會推動小組講者合照。圖／環境部
環境部長及化學署署長與主持人及跨部會推動小組講者合照。圖／環境部

環境部邀請衛福部、經濟部、農業部、內政部、教育部、財政部、海委會、國科會、國衛院等部會，於10日在集思臺大會議中心舉辦「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」，會議聚焦各部會因應國際趨勢強化PFAS管制的作法及未來策略，並與產、學、研及NGO代表共同交流。環境部部長彭啓明到場致詞，表示政府積極回應全球PFAS治理浪潮，除感謝各部會的協助及支持，後續亦將致力達成環境永續。

PFAS是一個化學物質家族的總稱，因具危害性及不易分解的持久性，是環境中有名的頑固份子，自98年起部分PFAS陸續被納入「持久性有機污染物斯德哥爾摩公約」，環境部表示，我國相當重視持久性有機污染物，早已於97年由時環保署邀集跨部會制訂推動「斯德哥爾摩公約國家實施計畫」，其後並延伸專章，2024年推動行政院核定跨部會「全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動計畫」。

國家實施計畫及行動計畫執行迄今，已陸續呈現初步成果，其中有關源頭管理，環境部已依據「毒性及關注化學物質管理法」，列管全氟辛烷磺酸（PFOS）等共508種物質，且於114年8月5日預公告，新增列管269種PFAS為關注化學物質。

此外，環境部也依「飲用水水質標準」制定全氟辛酸（PFOA）及PFOS加總含量不超過50奈克/公升，PFOS及全氟己烷磺酸（PFHxS）加總含量不超過70奈克/公升，並自2027年7月1日施行。另並新增訂定「20項PFAS總和」指引值為100ng/L，維護飲用水安全。

至化粧品，衛福部已於113年3月21日公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增5類13項PFAS物質列為化粧品禁止使用成分，已自114年1月1日實施，保障國人健康。

相關檢測也持續進行，113年計完成檢測4,714筆數據資料，涵蓋河川底泥及魚體、地下水、海水、放流水、飲用水、土壤及紡織品等，以掌握PFAS於環境與商品中的背景濃度與流布情形。

除管制及檢測，跨部會並辦理各項風險溝通，113年共辦理42場次推廣活動，包括相關會議、說明會、體驗營及學校宣導等，並製作各式文宣素材，並完成專屬網頁，強化民眾與利害關係人對PFAS風險與管理措施的認知。

環境部強調，PFAS 治理是一場長期且全面的挑戰，唯有跨部會投入與全民參與，才能走得穩、走得遠，這次發表會不只是成果回顧，也揭示我國透過化學物質治理的框架，整合各界量能，共同致力於減少PFAS等化學物質所帶來的風險。

衛福部

延伸閱讀

台中霧峰掩埋場掩埋廚餘後 地下水質檢驗結果出爐

經典賽／12強英雄再打中華隊？林昱珉有強烈意願仍有但書

棒球／前媳婦帶1歲兒與高三生性行為 前南韓國家隊教頭表不滿

蘇丹紅化妝品吹哨者…食藥署長學弟曝光 他還原過程：亞洲僅台積極清查

相關新聞

林敏雄拍板！全聯下決心 狂砸30億元、電子標籤三年內全面導入1,250店

回應消費者需求，全聯展開史上最大規模的數位化升級。董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子...

半導體龍頭助攻 雲林海線躍升房市黑馬

近期房市急凍，惟部分縣市仍具發展潛力，如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。住商機構觀察實價登錄數據，...

半導體助攻 雲林海線躍升房市黑馬「一年漲3成」

近期房市急凍，惟部分鄉鎮市在科技園區外溢效應下，仍亮麗表碧，住商機構觀察實價數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣北港鎮僅隔一年...

50年老名宅單價破百萬 總價近億 因在這燙金路段

誰說老屋不值錢？台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區...

地熱發展有突破！全台首座深層地熱探測井有熱源上湧

中研院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與綜合分析。中研院團隊表示，本次試...

竹北遠百生活圈將推新案 信義房屋：帶旺中古屋關注度

竹北大陸建設新案接待中心興建中，再度掀起在地房市話題。大陸建設插旗於遠百旁工程用地，規劃集合式住宅大樓，市場預期此案開價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。