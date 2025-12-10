半導體助攻 雲林海線躍升房市黑馬「一年漲3成」

近期房市急凍，惟部分鄉鎮市在科技園區外溢效應下，仍亮麗表碧，住商機構觀察實價數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣北港鎮僅隔一年房價即大漲近三成。另外嘉義縣太保市、嘉義市兩市房價漲勢也猛。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，中南部部分縣市過去少有大型建設，如有產業議題進駐，可為地方注入強心針，致使價格具抗跌性。

據實價登錄資料，雲林縣今年新案平均行情約每坪26.1萬元，其中不少行政區皆呈現大幅起漲，如北港鎮今年新案平均成交單價來到24.7萬元，相較去年飆漲27.3%。

大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮屬於雲林海線的商業、文化以及生活中心，整個生活圈人口估計近14萬人，近期北港糖廠周邊土地逐漸活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能更為成熟。

此外，北港鄰近嘉義縣，受嘉義科學園區議題帶動，區域受到嘉科新貴、置產族群青睞，讓房市具發展前景，使新案行情上揚。

另在嘉義縣市方面，觀察數據，嘉義縣今年新案平均成交行情來到29.5萬元，相較去年修正5.4%；不過，其中仍有太保市房市表現較佳，今年該市新案成交行情達34.7萬元，年漲幅約4.5%。

另外，嘉義市新案行情則來到38.3萬元，為大嘉義地區房價領頭羊，且較去年仍維持成長10%。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟補充，太保市近期受惠於嘉科議題，加諸有嘉義高鐵特區廣大開發用地，吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲。

至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，亦吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。

賴志昶提醒，近期房市受政策干擾，買氣急速下滑，不管是新案或中古市場，受市場景氣衝擊，接連出現價格鬆動現象，惟部分過去少有市場關注區域，由於房價屬低點，適逢重大建設議題進駐，易有起漲空間。