臺灣港務公司獲國民健康署「健康職場標竿獎—銀獎」

臺灣港務公司積極推動企業健康文化與員工健康促進，從健康檢查資料分析員工體位、三高與代謝異常高風險族群，據此推動精準化健康促進措施，成效深獲肯定。獲國民健康署頒發「健康職場標竿獎—銀獎」，10日由港務公司高傳凱行政副總經理代表受獎。

港務公司王錦榮總經理表示，港務公司秉持「以人為本」的核心理念，將健康促進納入公司治理，從制度、環境、人力配置到健康策略全面精進，打造安全、健康、幸福的優質職場；本次獲獎，是對港務公司歷年來努力推動健康促進工作的肯定，象徵公司持續深化健康文化的決心。

高傳凱行政副總經理並說，港務公司針對員工久坐風險，於每日10點與15點播放15分鐘健康操影片，並由該公司王總經理錄製短片提醒鼓勵員工動起來，使71.3%員工提升伸展頻率、77.8%強化久坐風險意識。其中，59.2%參與運動補助計畫員工成功改善體位，高風險員工健康促進課程參與率亦達68.8%，整體健康改善成效顯著。

同時，港務公司推動生育支持措施，自費產檢補助最高1萬元，懷孕初期（12周內）通報率達100%；也導入員工協助方案EAP，提供心理、法律與家庭等全方位支持，全面打造友善健康環境。

未來，港務公司將持續運用智慧科技提升健康管理效能，結合ESG與SDGs永續發展策略，擴大健康促進影響力至員眷與社區，持續打造健康、安全、永續的幸福企業。