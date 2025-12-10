快訊

50年老名宅單價破百萬 總價近億 因在這燙金路段

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
圖／台灣房屋提供
圖／台灣房屋提供

誰說老屋不值錢？台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區8筆最多，其次是信義區3筆、松山區2筆。其中有三筆破億老宅交易，分別是屋齡已37年的松山區「國際名園」、47年的大安區「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。而屋齡最老的是大安區「百利大廈」已過半百，但高樓層仍成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，屋齡50年的「百利大廈」，屬於早期的仁愛路名宅，屋主大多為企業主、大安區資深住戶，雖然屋齡老、屋況舊，但因坐擁黃金門牌，公設比低、坪數實在，因此少有釋出，成交行情約在每坪110~130萬元。此外，「百利大廈」的自辦都更單元劃設已核准，未來若順利改建，新建大樓單價行情至少200萬元起。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市仁愛路因直通總統府，有「官道」之稱，且林蔭大道的規劃，成為都會區中的優美景觀，在還不流行「豪宅」這名詞時，仁愛路上這些大樓產品規劃成50~80坪的大空間，可滿足高端家族需求，入住的買家「非官即貴」，因此被稱為「名宅」，包括仁愛鴻禧、百利、百吉、陞厦、天厦，也都屬於當時知名住宅。

張旭嵐指出，台北市早年商業發展以東區為中心，商圈發展熱鬧，交通便利，因此這些資深又高貴的名宅，多集中在仁愛路和敦化南路一帶，且和新的住宅大樓相比，這些老名宅公設比低、土地持分大，地段燙金，因此屋主相當惜售，很少有物件釋出，周邊豪宅像是仁愛路上的「帝寶」、「吾彊」和敦化南路上的「元大栢悅」，都曾有單價超過250萬以上的交易紀錄，因此這路段的名宅大樓未來若能改建，身價不凡。

而今年成交的老名宅中，松山區「國際名園」總價、單價最高，達1億885萬元、每坪134萬元，也創下該社區單價新高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區位在慶城街上，也在松山區最貴豪宅「文華苑」旁，因海砂屋因素，已由長虹建設負責整合改建，建案基地達1700多坪，預計將成為繼「Diamond Towers 台北之星」後，國內第二大的民間都更案，未來新推案單價可望破200萬元。

台北 豪宅

