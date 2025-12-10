地熱發展有突破！全台首座深層地熱探測井有熱源上湧

中研院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與綜合分析。中研院團隊表示，本次試驗井首度深鑽至地下近4,000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，證實該區域地下存在上湧熱源，顯示宜蘭平原北部的深層地熱具備高度開發潛力，值得進一步深入探勘，希望儘速透過產官學研的共同努力，將深層地熱發展成台灣綠能轉型的新生力量。

台灣地熱研究和技術開發計畫總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成指出，探測井在深約3,000公尺時，井溫仍不到攝氏100度。但之後溫度就快速上升，尤其進入深度3,500公尺後更是急劇攀升，估計每公里升溫約攝氏90度。最終抵達井底時，實測溫度約升至攝氏150度。

李建成表示，這顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢，合理推測本次鑽井位置離可開發之高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3,000公尺就達到可開發的溫度。

中研院指出，分析中油的鑽探數據顯示，鑿井下部地層（西村層與中嶺層）具有良好的地質條件。此地層適合採用較不會引發地震的新式水裂法取熱，這項技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

中研院永續科學中心執行秘書陳于高表示，根據國際經驗，平均須鑽3至5座試驗井，才能成功開發一個地熱區的地熱電廠。他建議，本次宜蘭員山第一座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實此地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，作為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃的依據。

中研院指出，研究團隊目前已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節。目標是持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統（Enhanced Geothermal System, EGS）何者效益最佳，作為地熱電廠開發建置的參考。