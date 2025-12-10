快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

禾聯碩2026年新品發表 以 AI 驅動生活、重新定義智慧家電

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
禾聯碩董事長蔡柏毅於2026新品發表會。記者籃珮禎攝影
禾聯碩董事長蔡柏毅於2026新品發表會。記者籃珮禎攝影

台灣本土智慧家電禾聯碩（5283）於10日舉行2026年新產品發表會，以「家.AI,更懂你的未來」為核心主題。禾聯碩表示，在AI全面融入日常的時代，家電已不只是協助家務的工具，而是能主動回應需求、提升生活質感的智能夥伴。

禾聯本次發表陣容涵蓋「高效沼氣防護200尊榮型」智能溫濕控制變頻空調、全新「Google TV 5.0系統」液晶、上冷凍雙門大容量冰箱、DD直驅變頻洗衣機、AI全域循環風扇等大小家電。

禾聯並同步發表YAMADA山田空調、代理品牌SHARP空調與冷凍櫃等多樣新產品，持續擴大市場版圖。禾聯碩指出，空調全面升級，隆重推出「智能溫濕控制」空調，冷氣模式下可同時除濕，提供最佳體感溫度。

此外，更導入「智能整控系統」，採用自然語意指令操控，支援超過300種詞彙聲控指令，讓使用者達成「只開口，不動手」即可輕鬆控制家中空調，使用上更人性化且彈性。

在商用領域，加強輕商用空調技術，提供16kW到28kW的多管自由配產品，能解決多台室外機放置空間不足的困擾，滿足現今最常見三房一廳型的空調需求。

禾聯碩強調，28kW多管自由配產品更是國產品牌首推使用R32冷媒設計系統，使商用空調邁向更節能配置。在影音產品方面，禾聯液晶2025年穩居國產品牌銷售第一。禾聯碩表示，今年全系列升級至Google TV 5.0系統，能提供更彈性的個人化設定與更流暢的操作體驗。

硬體則全面搭載聯發科（2454）新世代AI晶片，系統效能提升約15%，並持續擴大產品線，尺寸涵蓋32至100型，以更完整的尺寸布局滿足多元需求。

其中，主打畫軸美學外觀的XT極致系列更榮獲2026年台灣精品獎。在白色家電領域，因應能源政策與小宅化，禾聯推出全新「上冷凍雙門大容量冰箱」，禾聯碩指出，多款機種更提前符合2027年新一級能效，節能表現領先業界。洗衣機部分，JIV系列直立式洗衣機配備DD直驅變頻馬達，同時加入鋅離子抗菌設計，有效抑制關鍵零件的黑霉問題。

小家電今年以「AI心體驗、聰明摺學」為主軸，夏季AI循環扇導入聲控、人體感應追蹤與手勢開關三大智能模式。禾聯碩表示，清潔家電則持續精進輕量化，除濕機全系列將於2026年全面達成新一級能效，並推出業界體積最小、噪音值最低的機種。禾聯碩強調，面對全球智慧家電的競爭浪潮，將以「台灣家電之光」為使命，持續秉持創新與品質並重的理念，打造更懂消費者的智慧家庭。

智慧家電 禾聯碩 AI

延伸閱讀

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

全國電子黑五限時優惠登場 指定大家電最低6.5折、滿額+1元送iPhone 17

新竹果菜市場線路空調老舊議員籲盤整 市府：明年辦理改善工程

香港大火…台灣一堆大樓怎逃生？消防曝5大求生守則：別往上跑

相關新聞

林敏雄拍板！全聯下決心 狂砸30億元、電子標籤三年內全面導入1,250店

回應消費者需求，全聯展開史上最大規模的數位化升級。董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子...

半導體龍頭助攻 雲林海線躍升房市黑馬

近期房市急凍，惟部分縣市仍具發展潛力，如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。住商機構觀察實價登錄數據，...

半導體助攻 雲林海線躍升房市黑馬「一年漲3成」

近期房市急凍，惟部分鄉鎮市在科技園區外溢效應下，仍亮麗表碧，住商機構觀察實價數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣北港鎮僅隔一年...

50年老名宅單價破百萬 總價近億 因在這燙金路段

誰說老屋不值錢？台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中又以大安區...

地熱發展有突破！全台首座深層地熱探測井有熱源上湧

中研院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與綜合分析。中研院團隊表示，本次試...

竹北遠百生活圈將推新案 信義房屋：帶旺中古屋關注度

竹北大陸建設新案接待中心興建中，再度掀起在地房市話題。大陸建設插旗於遠百旁工程用地，規劃集合式住宅大樓，市場預期此案開價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。