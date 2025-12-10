禾聯碩2026年新品發表 以 AI 驅動生活、重新定義智慧家電

台灣本土智慧家電廠禾聯碩（5283）於10日舉行2026年新產品發表會，以「家.AI,更懂你的未來」為核心主題。禾聯碩表示，在AI全面融入日常的時代，家電已不只是協助家務的工具，而是能主動回應需求、提升生活質感的智能夥伴。

禾聯本次發表陣容涵蓋「高效沼氣防護200尊榮型」智能溫濕控制變頻空調、全新「Google TV 5.0系統」液晶、上冷凍雙門大容量冰箱、DD直驅變頻洗衣機、AI全域循環風扇等大小家電。

禾聯並同步發表YAMADA山田空調、代理品牌SHARP空調與冷凍櫃等多樣新產品，持續擴大市場版圖。禾聯碩指出，空調全面升級，隆重推出「智能溫濕控制」空調，冷氣模式下可同時除濕，提供最佳體感溫度。

此外，更導入「智能整控系統」，採用自然語意指令操控，支援超過300種詞彙聲控指令，讓使用者達成「只開口，不動手」即可輕鬆控制家中空調，使用上更人性化且彈性。

在商用領域，加強輕商用空調技術，提供16kW到28kW的多管自由配產品，能解決多台室外機放置空間不足的困擾，滿足現今最常見三房一廳型的空調需求。

禾聯碩強調，28kW多管自由配產品更是國產品牌首推使用R32冷媒設計系統，使商用空調邁向更節能配置。在影音產品方面，禾聯液晶2025年穩居國產品牌銷售第一。禾聯碩表示，今年全系列升級至Google TV 5.0系統，能提供更彈性的個人化設定與更流暢的操作體驗。

硬體則全面搭載聯發科（2454）新世代AI晶片，系統效能提升約15%，並持續擴大產品線，尺寸涵蓋32至100型，以更完整的尺寸布局滿足多元需求。

其中，主打畫軸美學外觀的XT極致系列更榮獲2026年台灣精品獎。在白色家電領域，因應能源政策與小宅化，禾聯推出全新「上冷凍雙門大容量冰箱」，禾聯碩指出，多款機種更提前符合2027年新一級能效，節能表現領先業界。洗衣機部分，JIV系列直立式洗衣機配備DD直驅變頻馬達，同時加入鋅離子抗菌設計，有效抑制關鍵零件的黑霉問題。

小家電今年以「AI心體驗、聰明摺學」為主軸，夏季AI循環扇導入聲控、人體感應追蹤與手勢開關三大智能模式。禾聯碩表示，清潔家電則持續精進輕量化，除濕機全系列將於2026年全面達成新一級能效，並推出業界體積最小、噪音值最低的機種。禾聯碩強調，面對全球智慧家電的競爭浪潮，將以「台灣家電之光」為使命，持續秉持創新與品質並重的理念，打造更懂消費者的智慧家庭。