睽違15年再展店 大全聯更名後首店插旗青埔

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大全聯更名後首店於桃園青埔開出。記者林海／攝影
超市龍頭全聯2021年併購大潤發並更名為大全聯後，於桃園青埔展出更名後首店，也強調是量販店的再進化，看好青埔商圈的發展潛力，年營收目標挑戰10億元。

大全聯目前共21店，去年營收約277億元，其中面積約4000坪內湖店為店王，年營收約25億元，占比9%。全聯總經理蔡篤昌表示，而青埔店面積雖最小，但坪效表現應該會是中上。

蔡篤昌表示，大潤發上一次開店還是2010年苗栗頭份店，此次是相隔15年後再次開店，全聯也投入相當多的心血，大全聯青埔店營業面積約1500坪，而青埔並不像都會區，大眾運輸系統並不是那麼方便，因此強調一站式購足，解決購物不便的痛點，同時一樓的美食商店街，也導入25個品牌，其中以餐飲品牌為主，解決飲食不便的問題。

蔡篤昌指出，桃園是台灣人口成長率最高的縣市，高鐵、機捷通車的帶動下，周邊新建案相當多，青埔也成為桃園人口成長最快速的區域，而青埔店所在的青埔里，近10年人口成長30倍，就可以看出潛力，其中年輕小家庭、退休族為最多，未來發展只會越來越快。

蔡篤昌也說，大全聯青埔店定位在量販店與百貨公司超市之間，期待透過服務內容，得到在地人的肯定與支持，並成為青埔最有溫度、人情味的購物、娛樂、餐飲中心。

對於接下來的展店計畫，蔡篤昌坦言，量販生意很難做，消費型態不斷在改變，現在營收與過去最高峰相比，幾乎都是腰斬，因此開店還是要看時機，主要問題是地難找，還要商圈符合，以及還要看投報率。

大全聯更名後首店於桃園青埔開出，並推出全新制服。記者林海／攝影
