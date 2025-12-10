北市這棟「半百」老名宅都更核准 兩百萬俱樂部在望

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大安區老名宅示意圖。圖／台灣房屋忠孝延吉店提供
北市老屋行情夯，台灣房屋集團趨勢中心統計今年北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，其中三筆破億老宅交易，分別是松山區「國際名園」、大安區「仁仁」，和信義區「翠亨村名廈」。

屋齡最老的是大安區「百利大廈」，屋齡已過半百，但高樓層仍成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，百利大廈屬於早期的仁愛路名宅，屋主多為企業主、大安區資深住戶，雖然屋齡老、屋況舊，但因黃金門牌，公設比低，少有釋出，成交行情約在每坪110~130萬元。

另外，「百利大廈」的自辦都更單元劃設已核准，未來若順利改建，新建大樓單價行情至少200萬元起。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市仁愛路為北市著名林蔭大道，有官道之稱，，早年仁愛路即有很多大樓產品規劃成50~80坪的大空間，滿足高端家族需求，入住的買家「非官即貴」，因此被稱為「名宅」，包括仁愛鴻禧、百利、百吉、陞厦、天厦。

張旭嵐指出，和新的住宅大樓相比，這些老名宅公設比低、土地持分大，地段燙金，因此屋主相當惜售，很少有物件釋出，周邊豪宅像是仁愛路上的「帝寶」、「吾彊」和敦化南路上的「元大栢悅」，都曾有單價超過250萬以上的交易紀錄，因此這路段的名宅大樓未來若能改建，身價不凡。

今年成交的老名宅中，松山區「國際名園」總價、單價最高，達1億885萬元、每坪134萬元，也創下該社區單價新高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區位在慶城街上，也在松山區最貴豪宅「文華苑」旁，因海砂屋因素，已由長虹建設負責整合改建，建案基地達1700多坪，預計將成為繼「Diamond Towers 台北之星」後，國內第二大的民間都更案，未來新推案單價可望破200萬元。

2025年台北老豪宅交易列表。圖／台灣房屋提供
豪宅 都更

