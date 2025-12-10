屏東車站都更案簽約 達麗：打造屏東最高大樓

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」歷經四次招商，最終由達麗建設得標取得開發權，台鐵、屏東縣政府、達麗建設今天簽約，未來將打造20層樓住商結合大樓，將是屏東第一高樓。

台鐵表示，屏東火車站東側土地都更案，緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地。

個案基地面積約2677坪，土地權屬以台鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於屏東車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、為市中心精華地帶。

台鐵董事長鄭光遠表示，此區未來可串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，住商前景無限，未來20層樓中，1~3樓為商城，台鐵將以分回商城為主。

達麗建設董事長謝志長表示，許多人以為屏東落後，但他最近到屏東，發現屏東已經翻轉，尤其是車站周邊更新之後，具有極大發展潛力，達麗因此決定投資開發，並打造屏東最高地標大樓。

達麗表示，本案建物以「屏東光埕、彩韻屏動」為設計概念，以智能、生態、樂購與文化為4大理念，初步規劃興建1幢3棟地上20層、地下4層的住商大樓。

其中地上1至3層規劃商場空間、第4層規劃住宅公設及綠平台、5至20層規劃住宅單元，將透過線型綠廊及綠平台，創造雙鐵綠意的住商複合區，總投資金額約70~80億，預計5年開發完成。