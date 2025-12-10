快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

影／屏東最高樓要來了！達麗簽約「屏東火車站公辦都更案」 力拚5年半完成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
達麗董事長謝志長（左）及臺鐵董事長鄭光遠（右）。記者朱曼寧／攝影
達麗董事長謝志長（左）及臺鐵董事長鄭光遠（右）。記者朱曼寧／攝影

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」10日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司首度插旗屏東的案子，規劃興建地上20層，總投資額約70~80億元，力拚5年半內完成，未來將是屏東最高建築，可創造地方亮點。

今日簽約典禮出席人員包括交通部部長陳世凱、屏東縣副縣長黃國榮、內政部次長董建宏、臺鐵董事長鄭光遠及達麗董事長謝志長。

達麗建設近年積極攻向公辦都更、捷運聯開等領域，謝志長表示，其實得標前心理壓裡挺大，因為過去達麗沒有去屏東推過案子，但實際走了幾趟，發現屏東正在大力翻轉中，心裡很震撼，決心有機會開發一定要投入屏東。

謝志長表示，鐵道經濟的概念一直在自己的腦海裡，因為交通絕對會改變人類生活動線，所以近年來公司一直努力投入公辦都更、捷運聯開案，也陸續拿下台南平實營區公辦都更案、高雄市衛武營O10/Y18捷運聯開案等，另，高雄岡山還有一個BOT案為子公司「達麗米樂」經營商場。

「屏東火車站東側土地公辦都更案」緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地。

臺鐵指出，該案基地面積約2677坪，土地權屬以臺鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

謝志長表示，該案建物以「屏東光埕、彩韻屏動」為設計概念，以智能、生態、樂購與文化為4大理念，初步規劃興建1幢3棟地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層規劃住宅公設及綠平臺、5至20層規劃住宅單元。

至於開發時程還要等請照，未來力拚工程時程在3年半，目標全案5年半內要完成。

臺鐵指出，此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，住商前景無限，預估完工後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

未來期許成為南臺灣結合TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區，透過公私協力，強化地方生活與經濟發展，締造投資人、私有地主、在地民眾、屏東縣政府與國營事業「五贏」局面，樹立屏東地區都市更新典範。

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」建築示意圖。圖／業者提供
「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」建築示意圖。圖／業者提供

公辦都更 都市更新 董事長

延伸閱讀

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

屏東小吃12選！晚餐後以點心開啟夜的另一種風貌

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

屏東潮州鎮長周品全二度復職 即召開主管會報起立致歉

相關新聞

林敏雄拍板！全聯下決心 狂砸30億元、電子標籤三年內全面導入1,250店

回應消費者需求，全聯展開史上最大規模的數位化升級。董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子...

竹北遠百生活圈將推新案 信義房屋：帶旺中古屋關注度

竹北大陸建設新案接待中心興建中，再度掀起在地房市話題。大陸建設插旗於遠百旁工程用地，規劃集合式住宅大樓，市場預期此案開價...

睽違15年再展店 大全聯更名後首店插旗青埔

超市龍頭全聯2021年併購大潤發並更名為大全聯後，於桃園青埔展出更名後首店，也強調是量販店的再進化，看好青埔商圈的發展潛...

大全聯青埔店目標衝10億元！匯集5萬種商品、五大亮點

大全聯青埔店將於12月16日以全新品牌定位開幕，自12月10日試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。大全聯公布青...

影／屏東最高樓要來了！達麗簽約「屏東火車站公辦都更案」 力拚5年半完成

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」10日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司首度插...

屏東車站都更案簽約 達麗：打造屏東最高大樓

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」歷經四次招商，最終由達麗建設得標取得開發權，台鐵、屏東縣政府、達麗建設今天簽約，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。