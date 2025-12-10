影／屏東最高樓要來了！達麗簽約「屏東火車站公辦都更案」 力拚5年半完成

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」10日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司首度插旗屏東的案子，規劃興建地上20層，總投資額約70~80億元，力拚5年半內完成，未來將是屏東最高建築，可創造地方亮點。

今日簽約典禮出席人員包括交通部部長陳世凱、屏東縣副縣長黃國榮、內政部次長董建宏、臺鐵董事長鄭光遠及達麗董事長謝志長。

達麗建設近年積極攻向公辦都更、捷運聯開等領域，謝志長表示，其實得標前心理壓裡挺大，因為過去達麗沒有去屏東推過案子，但實際走了幾趟，發現屏東正在大力翻轉中，心裡很震撼，決心有機會開發一定要投入屏東。

謝志長表示，鐵道經濟的概念一直在自己的腦海裡，因為交通絕對會改變人類生活動線，所以近年來公司一直努力投入公辦都更、捷運聯開案，也陸續拿下台南平實營區公辦都更案、高雄市衛武營O10/Y18捷運聯開案等，另，高雄岡山還有一個BOT案為子公司「達麗米樂」經營商場。

「屏東火車站東側土地公辦都更案」緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地。

臺鐵指出，該案基地面積約2677坪，土地權屬以臺鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

謝志長表示，該案建物以「屏東光埕、彩韻屏動」為設計概念，以智能、生態、樂購與文化為4大理念，初步規劃興建1幢3棟地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層規劃住宅公設及綠平臺、5至20層規劃住宅單元。

至於開發時程還要等請照，未來力拚工程時程在3年半，目標全案5年半內要完成。

臺鐵指出，此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，住商前景無限，預估完工後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。