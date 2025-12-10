快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大全聯青埔店目標衝10億元！匯集5萬種商品、五大亮點。侯思蘋／攝影

全聯青埔店將於12月16日以全新品牌定位開幕，自12月10日試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。大全聯公布青埔店有五大特色專區，包含「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」，匯集約5萬種商品與超過25個品牌，打造一站式社區購物中心。

1樓匯集國內外知名餐飲、休閒時尚品牌及親子遊憩設施。2至5樓則有營業面積約9,000坪、全台最大的IKEA商場，提供眾多設計感家具，讓青埔店成為全台唯一「量販+IKEA（標準店型）」複合據點，結合美食、購物、居家與休閒，打造全方位生活場景。

大全聯青埔店大做為改名「大全聯」後的首家全新門市，鎖定青埔地區的年輕新住戶、小家庭與退休族群，地下1樓主打五太特色專區：「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」從家電、藥妝、酒品到即食料理一次到位，讓消費者彷彿穿梭於市集中，享受更豐富且具探索感、娛樂感的購物體驗。

全聯總經理蔡篤昌表示，從大潤發頭份店於2010年開幕至今已過15年，而大全聯青埔店則是自8月1日大潤發更名為大全聯後的首家店鋪。

桃園市的成長速度在全台居首，青埔更是其中發展最快的區域，近10年來人口增長了30倍。隨著高鐵和機捷的完工，吸引了大量新住戶入住，客群主要以年輕小家庭與退休族為主，且由於靠近機場和購物中心，還吸引了許多觀光客，未來的成長潛力也將持續增大，這也是選擇在此設店的主要原因。

蔡篤昌強調，大全聯青埔店有三大亮點：首先是「好好買」，提供一站式購物服務，並設置五大專區；其次是「好好吃」，解決新區域飲食不便的問題，引進了25個餐飲品牌，涵蓋正餐與下午茶等；最後是「好好玩」，針對年輕小家庭推出室內遊樂場、加強社區互動，並安排手作課程和體驗活動，讓新搬來的年輕家庭及當地居民能夠互動與交流。

蔡篤昌表示，希望通過這些服務內容，能夠獲得在地居民的認同，並使大全聯青埔店成為這個區域最具溫度與人情味的中心。

大全聯青埔店目標衝10億元！匯集5萬種商品、五大亮點。侯思蘋／攝影

