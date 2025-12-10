龔明鑫四訪捷克 雙方合作聚焦 AI、無人機及航太等五大領域

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫於12月7日至9日率團，四度訪問捷克，前往參議院拜會參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)、參議院首席副議長伊日·德拉霍斯(Jiří Drahoš)。圖／經濟部提供
經濟部長龔明鑫於12月7日至9日率團訪問捷克，期間分別拜會捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、眾議院友臺小組主席班達（Marek Benda）、眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）及捷方經貿高層官員，並深入探討台捷產業及技術交流現況及未來合作藍圖。龔明鑫表示，台灣及捷克可挑選「AI」、「無人機及航太」、「電動車」、「雷射」及「電子顯微鏡」五大領域來進行合作。

除了拜會捷克參眾議院及捷方經貿高層外，龔明鑫此行亦出席台捷企業交流餐會，就台捷經貿合作展望發表演說，並拜訪經濟部於去(2024)年開設的「布拉格台灣貿易投資中心」，盼深化台捷雙方經貿關係。

龔明鑫強調，因應全球重要趨勢，台灣及捷克可挑選「AI」、「無人機及航太」、「電動車」、「雷射」及「電子顯微鏡」五大領域來進行合作。人工智慧（AI）的興起將帶動AI及半導體供應鏈的發展，台灣生產AI伺服器的鴻海、緯創及英業達皆在捷克有投資，台灣與捷克又有許多半導體人才的合作計畫，配合台積電在德國建廠的進程，台捷將可以持續深化產業合作。歐盟已宣布「AI超級工廠」計畫（AI Gigafactory）補助，台灣的供應鏈優勢可以協助捷克向歐盟爭取算力中心落地捷克，創造雙贏。

龔明鑫表示，地緣政治的變化影響全球供應鏈重組，其中台灣與捷克在製造業的專業領域各有不同專長，捷克於汽車、測量等領域擅長，台灣則在資通訊領域突出，彼此可互補打入電動車、雷射及電子顯微鏡供應鏈。捷克已躍升為我國無人機第三大出口市場，由於捷克具先進無人機技術，並與烏克蘭具策略夥伴關係，在民主友盟期待發展無人機「非紅供應鏈」趨勢下，是我重要策略合作夥伴。龔明鑫於演講及會談中提出前述未來潛力合作領域，獲得捷方之歡迎及支持。

龔明鑫指出，捷克為我國在中東歐地區的第一大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達23.7億美元，年成長率94.79%，成長力道強勁。在投資方面，截至2025年10月底，我商赴捷投資以資通訊業為主，累計金額達2.21億美元，居我國對歐盟各國投資排名第8。而自2021年以來，台灣和捷克已經有了直航的班機、中東歐投資基金已投資4案共1,960萬歐元、融資基金共協助4案共7,516萬歐元。人才合作的部分，已經有11所捷克大學（13個專業領域）和台灣進行合作，共有85名捷克學生領取台灣獎學金來台就學或訓練，而台灣也已與捷克半導體公司建立合作機制。

為落實賴總統所揭示「立足台灣，布局全球」之目標，經濟部已在去年底揭牌成立布拉格「臺灣貿易投資中心」。布拉格臺灣貿易投資中心距今已服務13案、23家次資訊，主要協助產業集中為半導體、電池及電纜、無人機及AI航太產業。龔明鑫肯定該中心積極協助有意赴捷克投資之廠商，提供簽證申請、土地取得、稅務法規及電力供應基礎設施等投資實務問題，已逐漸發揮功效。

